Amazon abrirá en septiembre su centro en Asturias pero no da fechas sobre el de Badajoz

Amazon abrirá a comienzos de septiembre el centro logístico robotizado que ha construido en el polígono de Siero, en Asturias. Casi dos años después de ... terminar las obras, el recinto comenzará a funcionar «al completo» con 400 trabajadores, que serán 1.500 en tres años. Junto a Badajoz y La Muela, era uno de los proyectos de crecimiento que habían quedado paralizados por el debilitamiento del consumo debido a la inflación.

El anuncio de Siero ha reavivado las dudas en torno a los planes de la compañía en Badajoz. Pero fuentes de la multinacional indican que el centro de Badajoz continúa sin posible fecha de apertura y sin cambios en sus planes. Aseguran que no se puede comparar unos centros con otros a la hora de tomar decisiones. Y que, sobre todo, necesitan que se den las condiciones adecuadas para abrir el centro de Badajoz.

¿Cuáles son exactamente esas condiciones? Esa es la pregunta que Amazon no aclara. En octubre del pasado año, cuando reconocieron no tener una fecha para la nave construida en la plataforma logística del Suroeste Europeo, subrayaron causas macroecónomicas a nivel europeo, descartando así motivos locales o regionales. Entonces argumentaron que las previsiones de desarrollo económico eran más positivas cuando se fijaron en este suelo de la carretera de Campomayor, en plena pandemia, que las actuales. Y estas no han experimentado cambios en los últimos seis meses.

A pesar de que Amazon no retome el proyecto en Badajoz, los anuncios para abrir el centro de Siero en Asturias han extendido las dudas en la capital pacense. Este miércoles muchos pacenses están expectantes ante una posible campaña de empleo que ni está abierta ni tiene fecha.

Las noticias sobre Siero desvelan que este será el primer centro Amazon Robotics Sortable (ARS) en la región, uniéndose a una estación logística lanzada en 2019, tras una inversión de 300 millones de euros. Las cifras de Badajoz son menores y rondan los 70 millones de euros entre la adquisición de suelo a la Junta y la construcción de una nave que luce el logotipo de Amazon en su fachada desde agosto de 2022.

Los detalles del centro de Badajoz siguen siendo un misterio. Solo un puñado de personas han accedido a las instalaciones, como los funcionarios municipales que tuvieron que realizar los informes para conceder las licencias y los propios trabajadores que la han levantado.

En cambio, estos días han trascendido datos sobre el centro asturiano. El área robotizada de las instalaciones de Siero (175.000 metros cuadrados) ocupará tres de las cuatro plantas del edificio. Entre otras tecnologías, las instalaciones contarán con robots paletizadoras, un dron en forma de brazo que agrupa palés, eliminando la necesidad de levantar las cargas manualmente. Y también dispondrá de vehículos de guiado automático, un apoyo que transporta artículos de manera autónoma a lo largo y ancho de los centros. De este modo, los empleados reducen la cantidad de pasos y evitan tener que empujar y tirar de carros y contenedores.

El director de Relaciones Institucionales de Amazon para España y Portugal, Christoph Steck, anunció este martes durante la rueda de prensa sobre la apertura de su centro logístico en el polígono asturiano de Bobes que los tratabadores tendrán «salarios y beneficios competitivos». El salario más bajo será de 1.700 euros brutos al mes.

Steck compareció junto al presidente del Principado, Adrián Barbón y el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. En Extremadura, en cambio, no ha habido comparecencias públicas entre responsables de la compañía y de la administración autonómica, más allá del primer encuentro para presentar oficialmente el proyecto a Fernández Vara. En otoño se produjeron otras reuniones con los responsables actuales de la Junta, que fue cuando dieron a conocer que Amazon descartaba operar desde Badajoz al menos en dos años.

Así que, mientras en Extremadura se sigue soñando con una campaña de empleo que podría comenzar con 800 trabajadores pero con la promesa de llegar a 2000, Asturias está ya pendiente de las ofertas que la multinacional publicará en su web. Los perfiles que se contratarán son diversos y van desde la ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos.

De la planta del polígono de Bobes podrán salir pedidos para toda Europa, ya que todos sus centros continentales trabajan en red. Fueron las expectativas globales las que también han determinado el momento de su apertura. Ahora sí se dan las condiciones por las expectativas en el mercado global, señalaron fuentes de la empresa. Pero, de momento, no para Badajoz.

Planes para Badajoz

Este esperado anuncio en el norte del país reaviva un interrogante en Extremadura. ¿Cuándo abrirá la planta levantada en la plataforma logística de Badajoz? La incertidumbre sobre los planes de Amazon en la capital pacense creció cuando a finales de año se supo la multinacional daba marcha atrás en uno de sus planes de expansión logística en Zaragoza. Después de levantar una nave de 36.000 metros cuadrados en la localidad de La Muela, la multinacional daba un volantazo a sus planes y decidió no abrir esas instalaciones, completamente equipadas, y anunciaba que todo ese espacio se iba a destinar a alquiler.

Hay que recordar que, a principios de octubre, se supo que el centro logístico situado en la carretera de Campomayor, equipado y con vigilancia las 24 horas del día los siete días de la semana, no iba a abrir de momento.

La multinacional evitó dar plazos, pero la Junta de Extremadura desveló que no sería antes de dos años, es decir, habría que esperar más allá de octubre de 2025.

Para este centro logístico extremeño Amazon anunció entre 800 empleos en sus inicios y 2.000 personas cuando el proyecto estuviera a pleno rendimiento. Sin embargo, todos puestos de trabajo quedaron en el aire con la paralización. En cuanto a la inversión en la capital pacense, el gasto del gigante que dirige Jeff Bezos rondó los 70 millones de euros.