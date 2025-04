Amazon no tiene intención de alquilar ni vender su centro en Badajoz

Amazon terminó 2023 poniendo en alquiler el centro construido en La Muela (Aragón), donde inicialmente tenía previsto operar.

El centro llevaba construido meses, contaba con ... la licencia de actividad y había supuesto una inversión de 35 millones de euros entre la adquisición del terreno y las obras. Allí estaba previsto crear 1.500 empleos. Como en Badajoz, el bajón del comercio electrónico tras la pandemia hizo posponer la apertura.

Sin embargo, el centro de Badajoz no está en alquiler ni a la venta. De momento, la multinacional solo tiene en alquiler la nave aragonesa.

Ni venta, ni alquiler

Amazon mantiene el centro cerrado, con agentes de seguridad y personal de mantenimiento, para poder empezar a funcionar cuando lo decida. Dispone de los permisos municipales para ello.

Esto implica que, si bien el gigante electrónico continúa sin fijar un plazo para iniciar las operaciones desde la plataforma logística del Suroeste Europeo, tampoco ha descartado el proyecto.

De hecho, en octubre pasado, cuando la Junta dio a conocer que el proyecto quedaba en suspenso, la compañía insistió en que no lo anulaba. Sino que quedaba a la espera de que mejoraran las circunstancias económicas globales para retomar sus planes de expansión en la frontera con Portugal. Y ese es el punto en el que sigue la nave logística de la ciudad medio año después.

La compañía ha anunciado esta semana que abrirá el centro logístico robotizado que ha construido en el polígono de Siero, en Asturias, a comienzos de septiembre. Casi dos años después de terminar las obras, el recinto comenzará a funcionar «al completo» con 400 trabajadores, que serán 1.500 en tres años. Junto a Badajoz y La Muela, era uno de los proyectos de crecimiento que habían quedado paralizados por el debilitamiento del consumo debido a la inflación.

El anuncio de Siero reavivó las dudas en torno a los planes de la compañía en Badajoz. Pero fuentes de la multinacional indicaron a HOY este miércoles que el centro de Badajoz continúa sin posible fecha de apertura y sin cambios en sus planes. Aseguran que no se puede comparar unos centros con otros a la hora de tomar decisiones. Y que, sobre todo, necesitan que se den las condiciones adecuadas para abrir el centro de Badajoz.

¿Cuáles son exactamente esas condiciones? Esa es la pregunta que Amazon no aclara. En octubre del pasado año, cuando reconocieron no tener una fecha para la nave construida en la plataforma logística del Suroeste Europeo, subrayaron causas macroecónomicas a nivel europeo, descartando así motivos locales o regionales. Entonces argumentaron que las previsiones de desarrollo económico eran más positivas cuando se fijaron en este suelo de la carretera de Campomayor, en plena pandemia, que las actuales. Y estas no han experimentado cambios en los últimos seis meses.