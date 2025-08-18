Muere un hombre tras una salida de vía en la EX-214, que une Alburquerque con Villar del Rey

M. Fernández Cáceres Lunes, 18 de agosto 2025, 07:52 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

Un hombre ha fallecido tras una salida de vía en la EX-214. En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 58 de la vía, que une las localidades de Alburquerque con Villar del Rey, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del suceso a las 20:57 horas de ayer domingo. El varón, que conducía un turismo, se salió de la vía por el margen izquierdo.

Hasta el lugar se desplazaron un equipo médico del PAC de Alburquerque, que no pudo hacer nada por salvar la vida del varón, una dotación de bomberos y efectivos de la Guardia Civil.

El pasado miércoles, otro hombre murió al ser atropellado por un vehículo cuando se dirigía en bicicleta desde el área de servicio El Gallo de la autovía A-66 hasta Casar de Cáceres. Posteriormente ha sido detenido un varón de 32 años por este atropello mortal. Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente y conducir bajo los efectos de las drogas.

La semana anterior, las carreteras extremeñas se volvieron a cobrar una vida, la de una niña de 10 años que murió en una colisión entre dos coches en la autovía A-5, a la altura del término municipal de Villamesías. En el siniestro vial resultaron heridas de diversa consideración otras ocho personas.

Muertos en carretera

Sólo el pasado mes de julio se registraron cuatro muertes en la región, idéntica cifra que en 2024. El primer suceso mortal de ese mes se registró el pasado día 2 cuando falleció un joven de 32 años en Acehúche tras salirse en una curva y precipitarse por un terraplén. El segundo accidente mortal ocurrió el 10 de julio también en la autovía A-5 a la altura de Talavera la Real. La víctima en este caso fue un sargento de la Guardia Civil de Badajoz.

Pocos días después, el 13 de julio, se registraba otro accidente mortal en la misma carretera, en la A-5, donde moría un hombre de 55 años tras salir de la vía y quedar atrapado. Ocurría en este caso cerca de Jaraicejo. El 21 de julio fallecía un joven motorista al salirse de la vía en la BA-079 cerca de Hornachos. En el mes de junio hubo un total de ocho víctimas mortales en las carreteras extremeñas.

