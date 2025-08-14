Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres El arrestado se le imputan los presuntos delitos de homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente y conducir bajo los efectos de las drogas

La Guardia Civil han detenido a un hombre de 32 años por ser presuntamente el autor de la muerte de un ciclista durante la madrugada del miércoles en Casar de Cáceres. Como ha informado HOY, la víctima es un varón de 64 años que se dirigía hacia la citada localidad en bicicleta por la carretera CC-323. El detenido está acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y de un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres.

Según informa la Guardia Civil en una nota, la Guardia Civil recibió la llamada de Servicio de Emergencias 112 a las 6.50 horas del miércoles comunicando un siniestro vial en dicha carretera, con el posible fallecimiento de un ciclista.

De inmediato, agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres se desplazaron al lugar indicado por la central, a escasos 500 metros de la población, donde presuntamente se encontraría la persona fallecida.

Una vez 'in situ', y tras verificar los servicios sanitarios el fallecimiento del ciclista, continúa la nota, los agentes recabaron indicios en el entorno e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Esa misma mañana, efectuaron diversas diligencias que les iban conduciendo hasta el vehículo utilizado en la comisión de los hechos y por lo tanto, al esclarecimiento del accidente.

Horas después, en la localidad de Casar de Cáceres, los agentes hallaron un turismo que mostraba daños compatibles con su implicación en el siniestro vial. Con las pruebas recabadas, los agentes identificaron al presunto autor del atropello mortal, que ha sido detenido por presunta comisión de los delitos mencionados.

Finalizada una primera fase de la instrucción de diligencias policiales, la persona detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.