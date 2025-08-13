HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
Restarante El Gallo en el área de servicio de la A-66 ubicada en Casar de Cáceres. HOY

Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres

El siniestro se produjo de madrugada pero el cuerpo ha aparecido en la mañana de este miércoles. El fallecido trabajaba en el establecimiento hostelero, ubicado en el área de servicio de la A-66

C. M.

Cáceres

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:43

Un hombre ha muerto al ser atropellado por un vehículo la pasada madrugada cuando se dirigía en bicicleta desde el area de servicio El Gallo de la autovía A-66 hasta Casar de Cáceres. El siniestro se habría producido en torno a las 2.00 horas en la vía que une esas instalaciones con la localidad cacereña, pero no se ha conocido hasta que ha aparecido el cuerpo sin vida en la mañana de este miércoles.

El fallecido solía trabajar en el restaurante El Gallo, al que se desplazaba en bicicleta para recorrer la escasa distancia que separa Casar de Cáceres del área de servicio, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Marta Jordán. Se trata de una vía interurbana sin iluminación.

El fallecido residía en Casar de Cáceres desde hace aproximadamente un año, pero no estaba empadronado en el municipio.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que fue a las 6:50 horas de este miércoles cuendo las autoridades tuvieron conocimiento de la muerte del ciclista. Ha señalado además que la víctima no llevaba casco, la bicicleta presentaba un fuerte golpe en la rueda trasera y había restos de un vehículo.

La Guardia Civil se encuentra investigando este atropello mortal para determinar las circustancias concretas en las que se produjo. El conductor del vehículo se habría marchado del lugar sin detenerse a auxiliar a la víctima, y de ahí que no se haya encontrado el cuerpo hasta varias horas después.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  5. 5 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres

Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres