Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres El siniestro se produjo de madrugada pero el cuerpo ha aparecido en la mañana de este miércoles. El fallecido trabajaba en el establecimiento hostelero, ubicado en el área de servicio de la A-66

Restarante El Gallo en el área de servicio de la A-66 ubicada en Casar de Cáceres.

C. M. Cáceres Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:43 | Actualizado 11:48h.

Un hombre ha muerto al ser atropellado por un vehículo la pasada madrugada cuando se dirigía en bicicleta desde el area de servicio El Gallo de la autovía A-66 hasta Casar de Cáceres. El siniestro se habría producido en torno a las 2.00 horas en la vía que une esas instalaciones con la localidad cacereña, pero no se ha conocido hasta que ha aparecido el cuerpo sin vida en la mañana de este miércoles.

El fallecido solía trabajar en el restaurante El Gallo, al que se desplazaba en bicicleta para recorrer la escasa distancia que separa Casar de Cáceres del área de servicio, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Marta Jordán. Se trata de una vía interurbana sin iluminación.

El fallecido residía en Casar de Cáceres desde hace aproximadamente un año, pero no estaba empadronado en el municipio.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que fue a las 6:50 horas de este miércoles cuendo las autoridades tuvieron conocimiento de la muerte del ciclista. Ha señalado además que la víctima no llevaba casco, la bicicleta presentaba un fuerte golpe en la rueda trasera y había restos de un vehículo.

La Guardia Civil se encuentra investigando este atropello mortal para determinar las circustancias concretas en las que se produjo. El conductor del vehículo se habría marchado del lugar sin detenerse a auxiliar a la víctima, y de ahí que no se haya encontrado el cuerpo hasta varias horas después.

