Jerez de los Caballeros celebra este viernes su nuevo título histórico: «Es una joya» El pueblo celebra hoy el acto de proclamación como uno de 'los pueblos más bonitos de España'

Irene Toribio Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:37

El fin de semana arranca con un nuevo pueblo extremeño celebrando, con orgullo, estar en la lista oficial de 'Pueblos más bonitos de España'. Si este 11 de septiembre fue un día histórico para Llerena al celebrar el acto de problamación como el pueblo bonito que es, este viernes es el turno de Jerez de los Caballeros. Y para celebrarlo, el ayuntamiento ha preparado una noche mágica.

Mientras aspira a convertirse en 'destino rural del año' tras ser elegido por 'Escapada Rural' como uno de los diez destinos rurales favoritos de los viajeros en España, Jerez de los Caballeros celebra este 12 de septiembre un título más que merecido: es, oficialmente, uno de los pueblos más bonitos del país. Para muchos es, sin ir más lejos, el pueblo más bonito de Badajoz, y así lo corroboran sus calles empedradas, su pasado templario y sus torres reinando la localidad.

La asociación lo tiene claro: «este pueblo es una auténtica joya».

Acto de proclamación

Se celebra este viernes, 12 de septiembre, a las 20.30 horas, en la Plaza de España. Habrá, además, degustación de jamón ibérico de bellota y actuaciones para amenizar una noche cargada de magia y orgullo regional.