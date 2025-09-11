Extremadura celebra hoy la proclamación de un nuevo pueblo en la lista de los 'más bonitos de España' Este pueblo extremeño celebra hoy un hito: entra en la lista oficial de 'Los pueblos más bonitos de España'

Irene Toribio Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Hoy será un día histórico para Llerena, ya que será proclamado como uno de 'Los Pueblos más Bonitos de España'. Aunque este pueblo de Badajoz entró en la reconocida lista el pasado mes de enero, es este 11 de septiembre cuando su Plaza de España celebrará, oficialmente, su proclamación. Para este prestigioso listado, Llerena se merece este título por ser «un encantador pueblo extremeño con un rico pasado histórico y una arquitectura que refleja su herencia cultural».

Con sus calles empedradas y edificios de interés, es un destino ideal para quienes buscan combinar historia, cultura y tradición.

Entre sus lugares de interés, la lista destaca su Plaza de España. «Este espacio central es el corazón de Llerena. La plaza es conocida por su arquitectura renacentista y barroca», señalan. Destacan el Ayuntamiento y la imponente Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, con su elegante torre que se erige como un símbolo de la localidad.

Además, apuntan a ser lugar imperdible la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada: «Una mezcla de estilos arquitectónicos, desde el mudéjar hasta el barroco con un interior que alberga detalles impresionantes, como retablos y pinturas religiosas». El Convento de Santa Clara: un rincón de paz y espiritualidad. «Este convento es conocido por su iglesia, que guarda obras de arte sacro y elementos de estilo barroco que lo convierten en una joya arquitectónica», señalan.

También mencionan el Palacio de los Zapata, que conserva un patio interior de gran belleza y es testimonio vivo de la importancia política y religiosa de Llerena en el pasado. Sus murallas y puertas o el Museo Histórico de Llerena completan las recomendaciones de la guía para disfrutar de este pueblo que ya es, oficialmente, uno de los más bonitos de España.

Llerena se proclama como uno de los pueblos más bonitos de España

La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de España a partir de las 19.30 y contará con las intervenciones del alcalde, Daniel Lara, y del presidente de la asociación, Francisco Mestre.

Temas

Llerena

España

Badajoz

Extremadura