Vista panorámica de Jerez de los Caballeros, con su plaza de toros y sus torres. HOY

Capital de EscapadaRural 2025

El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año

El certamen de busca dar visibilidad a municipios que apuestan por el turismo rural

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:00

Jerez de los Caballeros (Badajoz) se ha convertido en el único municipio extremeño que opta a convertirse en la Capital de EscapadaRural 2025, el galardón que reconoce al destino rural favorito de los viajeros en España. La localidad compite con otros nueve municipios de diferentes provincias del país.

Un reconocimiento al turismo rural

El certamen, impulsado por EscapadaRural.com, busca dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural. Este año, además de Jerez de los Caballeros, los finalistas son Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural, explica que «dos de cada tres ocasiones los viajeros aprovechan sus escapadas para descubrir nuevos destinos. Por eso, con esta iniciativa queremos abrir la puerta a que más personas conozcan municipios llenos de encanto, con propuestas culturales, gastronómicas y naturales que se pueden disfrutar en cualquier época del año. Nuestro objetivo es poner en el mapa estos destinos de interior y mostrar que el turismo rural ofrece experiencias únicas y auténticas los 365 días».

Desde su creación, la Capital de EscapadaRural ha puesto en el mapa a 80 municipios de toda España, ayudándolos a posicionarse como destinos rurales de relevancia y fomentando el desarrollo local. Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran Santa Eulalia de Oscos (Asturias, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022) o Olvera (Cádiz, 2021), entre otros.

Cómo votar por tu municipio favorito

El período de votaciones ya está abierto y se prolongará hasta el 26 de octubre, fecha en la que los viajeros podrán elegir su destino rural favorito a través de la pagina web oficial. El municipio ganador se anunciará el 29 de octubre.

