HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y hoy se rebajará a 1 el nivel de emergencia
Obras en el entorno del parque de 'La Ciudad de la Infancia'. HOY

Obras saca a concurso culminar la urbanización del entorno de la Ciudad de la Infancia en Mérida

Se hará una glorieta entre Pontezuelas y Diego María Creuhet y plataforma única hasta Teniente Flomesta; la inversión es de 850.000 euros

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:59

El Ayuntamiento emeritense completa la urbanización de la gran zona ajardinada y recreativa de La Ciudad de la Infancia, en pleno centro de la ciudad, ... en los terrenos que antiguamente ocupaba el acuartelamiento militar 'Hernán Cortés'. Se construirá una rotonda en la confluencia de las calles Pontezuelas con Diego María Creuhet con sistema de plataforma única que se extenderá hasta la calle Teniente Flomesta. La actuación sale a concurso por 850.000 como presupuesto de licitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  3. 3 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  4. 4 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  5. 5 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  6. 6 Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz
  7. 7 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  8. 8 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  9. 9 Cuatro mujeres heridas en un choque entre dos vehículos en Esparragalejo
  10. 10 Un árbol se desploma sobre un hombre en el paseo de Cánovas de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Obras saca a concurso culminar la urbanización del entorno de la Ciudad de la Infancia en Mérida

Obras saca a concurso culminar la urbanización del entorno de la Ciudad de la Infancia en Mérida