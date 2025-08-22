Obras saca a concurso culminar la urbanización del entorno de la Ciudad de la Infancia en Mérida

El Ayuntamiento emeritense completa la urbanización de la gran zona ajardinada y recreativa de La Ciudad de la Infancia, en pleno centro de la ciudad, ... en los terrenos que antiguamente ocupaba el acuartelamiento militar 'Hernán Cortés'. Se construirá una rotonda en la confluencia de las calles Pontezuelas con Diego María Creuhet con sistema de plataforma única que se extenderá hasta la calle Teniente Flomesta. La actuación sale a concurso por 850.000 como presupuesto de licitación.

Exactamente se pondrá en marcha un nuevo vial que supondrá la prolongación de la calle Diego María Crehuet desde la nueva glorieta que se hará hasta la intersección con la calle Teniente Flomesta. Se ubicará entre el muro de cerramiento del parque de La Ciudad de la Infancia y el muro del parking del Museo Abierto.

Ese vial tendrá una acera colindante con La Ciudad de la Infancia de 4 metros de anchura, una banda de aparcamientos en batería de 5 metros, una calzada con doble sentido de circulación de 7 metros y una banda de aparcamientos en batería de 5 metros. Estará dotado de alumbrado público y una red de drenaje trasversal, se explica en el proyecto de obra.

Se aprovecha esta actuación para, como contó HOY, sustituir la red de abastecimiento de agua que pasa por Pontezuelas. «Dada la antigüedad que presenta, su mal estado, material (fibrocemento) y la poca profundidad de la instalación, estos condicionantes harán que se produzca su rotura casi con toda seguridad durante las obras», se detalla.

Lo que va a hacer Urbanismo, con más detalle, es reformar la calle Pontezuelas con la ampliación de la acera existente para dar cumplimiento a la ley de accesibilidad y la implantación de doble sentido de circulación en el tramo afectado.

De igual forma se va a construir una nueva acera colindante con el aparcamiento en la calle Teniente Flomesta, desde la intersección con la prolongación de la Calle Diego María Crehuet hasta la calle Cabo Verde, se habilitarán dos bandas de aparcamiento en línea y doble sentido de circulación en este tramo y se sustituirá la capa de rodadura de la calzada en los tramos de vía afectados. Igualmente este tramo estará dotado de nuevo alumbrado público y una nueva red de drenaje trasversal.

Para el próximo verano

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas concluye el próximo 17 de septiembre. Debe estar terminada la obra en seis meses contados a partir de la firma del acta de replanteo, por lo que, si se cumplen los plazos, debería estar finalizada antes del inicio del próximo verano. La actuación se enmarca en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mérida.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, explica que «con este proyecto continuamos con la transformación urbanística de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Mérida«.

Añade Fernández que de esta manera «completamos y adaptamos a la ley de accesibilidad esta zona del centro histórico y además también vamos a cambiar toda la red de saneamiento, se van a ampliar aparcamientos y vamos a disponer de un nuevo vial para la reordenación del tráfico».

Concluye la edil de Urbanismo que la culminación de la urbanización del entorno de La Ciudad de la Infancia se unirá a las transformaciones del atrio de la basílica de Santa Eulalia, La Rambla y parque López de Ayala, que todavía se mantiene en obras.