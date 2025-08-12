La calle Pontezuelas de Mérida tendrá 70 metros de nuevas tuberías

Intervención de peso en una calle del centro de la capital de Extremadura. Desde mediados del pasado mes de julio trabajadores de Aqualia están ... procediendo a la sustitución de 70 metros de tubería entre la calle Pontezuelas y la travesía del mismo nombre.

Se trata de una actuación que servirá, de un lado, para mejorar el abastecimiento de agua a los vecinos de la zona, en el entorno del Teatro Romano y la Ciudad de la Infancia y, a la vez evitar inundaciones.

Explica el Gobierno municipal emeritense que las actuaciones de saneamiento y abastecimiento que se están llevando a cabo en la calle Pontezuelas forman parte de las acciones que se incluyen dentro del plan de mejoras de infraestructuras, abastecimiento y saneamiento de Mérida. Un plan que, genéricamente, tiene el objetivo de optimizar la red de alcantarillado y prevenir inundaciones, entre otras acciones.

Pero de forma concreta, este plan engloba actuaciones de mejora en el entorno de las zonas de María Auxiliadora y San Juan, de las que ya ha informado HOY, y en otras áreas como la de la calle Pontezuelas.

En esta calle se está procediendo a la sustitución de 60 metros de tubería de saneamiento y 10 acometidas que están conectadas a dicha tubería, especifica el Ayuntamiento a preguntas de este diario.

Al mismo tiempo se va a proceder a la sustitución de las tuberías de fibrocemento por tuberías de polietileno para mejorar la red de abastecimiento de agua potable en la zona. «La zona era de inundaciones frecuentes y con esta intervención evitamos que vuelva a suceder», resalta el Consistorio emeritense.

Los vecinos de la calle Pontezuelas y de la travesía Pontezuelas valoran la actuación que se está realizando desde aproximadamente la mitad del pasado mes de julio y reclaman que los trabajos finalicen cuanto antes para poner caminar con normalidad por esa vía.

Limpieza

Además de estas actuaciones concretas de sustitución de tuberías, cambiando las antiguas de fibrocemento por otras de polietileno, en la capital extremeña se llevan a cabo otros trabajos relacionados con la limpieza de la red municipal. Ya se conocen los principales números vinculados con estas actuaciones a lo largo del pasado año.

A lo largo de 2024, Aqualia, concesionaria del servicio municipal de aguas, ha limpiado alrededor de 147 kilómetros de red y más de 6400 imbornales, de los que se han extraído más de 64 toneladas de residuos.

Además, gracias a estas actuaciones se han eliminado alrededor de 50 atascos, relacionados la gran mayoría con la acumulación de toallitas y trapos, de los que se han sacado más de 10 toneladas.