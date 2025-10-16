Vox defiende que «es el mismo Presupuesto que hubiera presentado el PSOE»

El presidente del Grupo VOX en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ha acusado a la presidenta regional, María Guardiola, de «chantajear a los extremeños» al ... complacer a Feijóo y su «súper domingo electoral». Vox denuncia que el texto «es lo mismo que el del corrupto PSOE, más 500.000 euros», lo que supone «una gran estafa política y el fracaso del supuesto cambio prometido por el PP».

Según informa en una nota, Vox califica de «chantaje político» la actitud de María Guardiola, asegurando que su decisión de vincular los Presupuestos a unas posibles elecciones anticipadas responde a una orden directa del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Feijóo da la orden y Guardiola ejecuta. Extremadura no puede ser rehén de los intereses del PP en Madrid. Vox no se deja chantajear», advirtió. Asimismo, Pelayo reprochó a la presidenta de la Junta que haya presentado las cuentas autonómicas «sin diálogo, sin consenso y sin escuchar a la oposición», pese a gobernar en minoría.

«Ha convertido los presupuestos en una pantomima orquestada desde Génova. Es lo mismo que el PSOE, pero con 500.000 euros más. No hay una sola medida de cambio real», denunció. Señaló que el PP «ha asumido por completo las políticas del Partido Socialista» y «está deseando pactar con Pedro Sánchez y con Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, imputado por presunta corrupción».

«Quien se sienta a pactar con un corrupto se corrompe. Guardiola sería capaz de sentar al propio Gallardo en el Consejo de Gobierno», advirtió. Vox critica que el proyecto de presupuestos mantiene e incluso aumenta el gasto político, las subvenciones a sindicatos y cooperación internacional, y las partidas destinadas a la ideología de género, añade la formación en su nota.

«El cambio que Extremadura necesita pasa por eliminar los chiringuitos ideológicos y reducir impuestos, pero Guardiola hace justo lo contrario: perpetúa el modelo socialista que prometió erradicar», aseguró Pelayo.

El presidente del Grupo Parlamentario lamentó además que el Gobierno autonómico «viva en una burbuja de propaganda» mientras la realidad de la región «sigue siendo la de siempre»: paro estructural, falta de vivienda asequible, crisis en el campo y la amenaza del cierre de Almaraz, «asfixiada por los impuestos de Guardiola y Sánchez».

«El Gobierno del PP vive en una fantasía que no se corresponde con la vida real de los extremeños. La señora Guardiola ha traicionado el cambio y ha demostrado su incapacidad para gobernar en minoría», concluyó Pelayo.