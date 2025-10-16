HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja en La Codosera
Ángel Pelayo Gordillo HOY

Vox defiende que «es el mismo Presupuesto que hubiera presentado el PSOE»

Ángel Pelayo Gordillo califica de «chantaje» la actitud de Guardiola al vincular el rechazo a las cuentas con un adelanto electoral

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:21

Comenta

El presidente del Grupo VOX en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, ha acusado a la presidenta regional, María Guardiola, de «chantajear a los extremeños» al ... complacer a Feijóo y su «súper domingo electoral». Vox denuncia que el texto «es lo mismo que el del corrupto PSOE, más 500.000 euros», lo que supone «una gran estafa política y el fracaso del supuesto cambio prometido por el PP».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  6. 6 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  9. 9

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente
  10. 10 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox defiende que «es el mismo Presupuesto que hubiera presentado el PSOE»

Vox defiende que «es el mismo Presupuesto que hubiera presentado el PSOE»