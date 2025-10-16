HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, junto a su equipo en el registro de los Presupuestos de 2026 en la Asamblea de Extremadura. J. M. ROMERO

La Junta reclama 264 millones al Gobierno por las liquidaciones del sistema de financiación

El Ejecutivo extremeño añade a las peticiones por los años 2021 y 2022 otros 149 millones por las cuentas del 2023

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:33

Comenta

La Junta de Extremadura reclama 149 millones de euros al Gobierno central por la liquidación del sistema de financiación del año 2023. Esta cantidad se ... suma a las peticiones ya realizadas por ejercicios anteriores, 19,7 millones por 2021 y 95 millones por 2022. En total, suman 264 millones.

