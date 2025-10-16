HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Irene de Miguel, este jueves en Mérida HOY

Unidas por Extremadura afirma que las cuentas «son la campaña electoral del PP»

Irene de Miguel asegura que el PP nacional ha decidido que los Presupuestos no salgan adelante para poder adelantar las elecciones autonómicas

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:19

Comenta

El proyecto de Presupuestos de 2026 de la Junta es «la campaña electoral» del Partido Popular. «Una campaña bastante mediocre y poco ambiciosa», ha ... dicho este jueves Irene de Miguel, la portavoz de Unidas por Extremadura. Ha añadido que «no es el mejor presupuesto que podría tener Extremadura».

