Unidas por Extremadura afirma que las cuentas «son la campaña electoral del PP»

El proyecto de Presupuestos de 2026 de la Junta es «la campaña electoral» del Partido Popular. «Una campaña bastante mediocre y poco ambiciosa», ha ... dicho este jueves Irene de Miguel, la portavoz de Unidas por Extremadura. Ha añadido que «no es el mejor presupuesto que podría tener Extremadura».

«Estos presupuestos, o campaña electoral, como ustedes quieran llamarlo, demuestran la esencia de este gobierno: mucho marketing político y poca chicha», ha insistido la portavoz de la formación, quien se ha mostrado convencida de que las cuentas serán la excusa para el adelanto de la convocatoria electoral, informa la formación en una nota de prensa.

«Nosotros le pedimos a la señora Guardiola que no haga perder el tiempo a los extremeños, si va convocar elecciones, que lo haga cuanto antes porque Extremadura no se merece ni más mentiras ni un gobierno con este tipo de irresponsabilidad», ha asegurado De Miguel, quien cree que lo que está demostrando la presidenta es la «entrega absoluta de su gobierno a la estrategia nacional del Partido Popular».

La portavoz de Unidas por Extremadura se ha detenido en los grandes números que se han presentado, y ha asegurado que «ni estos cuadran», ya que la subida porcentual no alcanza ese 6,9%, «sino que sube un 6% si lo comparamos con las cuentas de 2024». «Ya empiezan mal», ha insistido.

Además, De Miguel ha asegurado que ese incremento viene dado fundamentalmente por las entregas a cuentas del Estado que recibe la comunidad autónoma, «no por el incremento de la recaudación». «Esto demuestra que la política fiscal de este gobierno es una política absolutamente fracasada, además de injusta e irresponsable».

En cuanto a otro de los grandes anuncios realizados en materia presupuestaria, el de la disminución de la recaudación de la Ecotasa, Irene de Miguel lo tiene claro, «es la evidencia de que vamos a elecciones porque es un anuncio electoral». «Han anunciado la disminución de este impuesto que pagan las grandes multinacionales de Almaraz, y resulta que no se va a ver reflejado en estos presupuestos porque comenzaría en 2027». «Otra mentira más y otra promesa electoral que no van a cumplir», ha asegurado.

La líder de Unidas por Extremadura ha terminado su valoración afirmando que estas cuentas no van a salir adelante «porque no quiere el señor Feijoo para poder llevarnos a un súperdomingo electoral». «La señora Guardiola nos va a obligar a asistir al paripé de la negociación de las cuentas», ha insistido. A pesar de ello, De Miguel ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad «a esta campaña electoral», afirma Unidas en su nota de prensa.