Jorge Amado, ayer en la Asamblea HOY

El PSOE defiende que el proyecto es «chantajista y está lleno de recortes»

El socialista Jorge Amado critica que habrá 25 millones menos para gestión forestal a pesar de los incendios de este verano

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:21

Comenta

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 «llegan sin diálogo, sin consenso y con chantaje».Así lo ha asegurado ... este jueves el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado. «Estos presupuestos se presentan en esta Cámara sin ningún tipo de acuerdo, elaborados por un gobierno en minoría que actúa como si la tuviera absoluta. Un gobierno que entiende el diálogo como chantaje: 'o presupuestos o elecciones'», ha señalado.

