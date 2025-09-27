Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal

El turismo de lujo coge fuerza en Extremadura. Y lo hace con el tradicional hotel de cinco estrellas o el pequeño alojamiento con ... encanto que destaca por su originalidad.

De grandes establecimientos como el recién estrenado Hilton Palacio de Godoy en Cáceres a cúpulas de cristal rodeadas de cerezos en el Valle del Jerte. Son dos ejemplos entre muchos para un turismo cada vez más exclusivo.

Los empresarios ven oportunidades en este tipo de negocio y cada vez hay más viajeros que buscan estos alojamientos. La pareja formada por José Polo y Toño Pérez fue pionera en apostar por el lujo en Extremadura. Empezaron con el restaurante Atrio en su ciudad, que no tardó en recibir su primera estrella Michelin y hoy tiene ya tres. Su cocina se ha consolidado entre las mejores de España. Siguieron con la apertura de un hotel de cinco estrellas en la ciudad monumental y luego dieron un paso más y abrieron Casa Palacio Paredes, con hasta servicio de mayordomo y once suites exclusivas en un edificio rehabilitado bajo la dirección de Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura 2022 y autor del Museo Helga de Alvear.

Hace cuatro años en Extremadura había cinco hoteles de cinco estrellas, y ahora hay diez, un incremento que evidencia la apuesta por el lujo en la región. Al Hilton, Atrio y Casa Palacio Paredes, se suman otros siete: el NH Gran Casino Extremadura en Badajoz, el Ilunion Palace en Mérida, el Hospes Palacio de Arenales en Malpartida de Cáceres, el hotel rural Peña del Alba en Arroyomolinos de La Vera, Desconecta2 y Hotel rural La dehesa de don Pedro en Monesterio y el Hotel Boutique Iulia en Medina de las Torres.

Además hay alojamientos con la catalogación de singular, como el Jardín de las Delizias en Casas de Castañar, un espacio con yurtas mongolas, una construcción como las que utilizaban los pastores nómadas de Asia; o el glamping El Regajo, donde se puede dormir en chozos convertidos en cúpulas de cristal en pleno corazón del Valle del Jerte, en una ladera a casi 800 metros de altitud.

Asimismo, la región también ofrece lugares con un doble placer: descanso y buena mesa sin masificaciones. Y en ese ranking uno de los lugares más exclusivos es Hábitat Cigüeña Negra, un hotel rural solo para adultos ubicado en Valverde del Fresno, que cuenta con doce habitaciones, piscina 'infinita' con vistas a la dehesa, hammam para relajarse, tienda gourmet y un asador para degustar carnes. A finales de 2023 logró la Estrella Verde de la prestigiosa guía Michelin y es el único lugar de la región que ostenta este distintivo que premia la sostenibilidad.