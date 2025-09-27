HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María José García, presidenta del Clúster de Turismo en Extremadura. HOY
María José García, presidenta del Clúster de Turismo

«Extremadura se está convirtiendo poco a poco en un destino para el turismo de lujo»

La gastronomía y los espacios naturales no masificados atraen cada vez más a un visitante de alto poder adquisitivo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:29

«Extremadura se está convirtiendo poco a poco en un destino para el turismo de lujo». Lo dice la presidenta del clúster de este sector en la región, María José García, que observa cómo en los últimos tiempos esta comunidad autónoma se está posicionando como un lugar que ofrece exclusividad.

Y son varios factores los que contribuyen a ello. «Siempre hemos sido un destino muy desconocido y ahora se está descubriendo. Además, llevamos muchos años cuidando nuestro patrimonio natural, con sus correspondientes protecciones ambientales, lo que ha generado que tengamos espacios únicos, con una gran riqueza paisajística como la dehesa o la zona norte de Extremadura. Hay parajes increíbles en los que se están construyendo establecimientos enfocados al sector del lujo», explica García.

Detalla que los empresarios que apuestan por este campo «están pensando en grande y dirigiéndose al tipo de cliente que más dinero deja, al más exclusivo».

Además, incide en que lo están haciendo de un modo sostenible. «Se está apostando por establecimientos pequeños que también ayudan a conservar el entorno», asegura García, que apunta a que en este territorio tienen muy claro que «no podemos deteriorar ni espacios naturales ni arquitectónicos porque eso es lo que da identidad a Extremadura».

A eso se suma la gastronomía. «Hay mucha gente que viaja para ir a comer a un determinado restaurante y en Extremadura tenemos dos claros ejemplos: Atrio, con tres estrellas Michelin, y Versátil, con una», afirma.

Eso sí, la región sigue teniendo desventajas como la dificultad en las comunicaciones. Sin embargo, para el turismo de lujo, según indican los profesionales, eso no supone un impedimento para seguir avanzando. «Los turistas con muy alto nivel adquisitivo no ponen problemas por esa cuestión. De hecho, hay varios ejemplos. Un número importante de personas que van al Festival de Teatro Clásico de Mérida llega en avión privado al aeródromo», detalla García.

Y todo esto sucede en un momento en el que las grandes ciudades del país turísticas por excelencia están teniendo problemas debido a la masificación. «Nosotros nos distanciamos de eso y buscamos a un público exclusivo que incremente el gasto medio por día, aunque se reduzca el número de viajeros», concluye.

En Extremadura, hace cuatro años, había cinco hoteles de cinco estrellas, y ahora hay diez, un incremento que evidencia la apuesta por el lujo en la región. Al recién estrenado Hilton Palacio de Godoy en Cáceres, hay que sumar Atrio y Casa Palacio Paredes, el NH Gran Casino Extremadura en Badajoz, el Ilunion Palace en Mérida, el Hospes Palacio de Arenales en Malpartida de Cáceres, el hotel rural Peña del Alba en Arroyomolinos de La Vera, Desconecta2 en Monesterio, el Hotel rural La dehesa de don Pedro en Monesterio y el Hotel Boutique Iulia en Medina de las Torres.

