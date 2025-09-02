HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El director del hotel, Joaquín Arimón Vegas, junto a parte de la plantilla que da servicio en el nuevo hotel cacereño.

El director del hotel, Joaquín Arimón Vegas, junto a parte de la plantilla que da servicio en el nuevo hotel cacereño. JORGE REY

Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres

El establecimiento, de cinco estrellas, ha abierto sus puertas después de dos años y medio de obras

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:05

Dos años y medio después del inicio de sus obras el hotel Palacio de Godoy de Cáceres, un cinco estrellas de la cadena Hilton ... , este martes ha abierto sus puertas en el recinto ubicado entre Santiago y la calle Zapatería, en donde se accede desde su llamativo jardín. Su director, Joaquín Arimón Vegas, limaba esta mañana todos los detalles para que en esta primera jornada todo fuera rodado. Hacia las once y media de la mañana brindaba con sus empleados para atraer a la buena suerte en esta particular botadura de un espacio que une las culturas peruana y española, en referencia al viaje de ida y vuelta a América que llevó a cabo el fundador del palacio original del siglo XVI, Francisco de Godoy.

