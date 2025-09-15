El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam Un hotel rural que ha conquistado a la guía por su gastronomía sostenible

Irene Toribio Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

Aquí se comen «bocados» de la tierra y cocina de cercanía. Su gastronomía sostenible ha conquistado a la Guía Michelin y ha convertido a este restaurante en el único en Extremadura en conseguir una estrella verde de la reconocida guía. Hablamos de Habitat Cigüeña Negra, un hotel rural que cuenta con un asador que se ha convertido en un lugar de referencia ecológica a la vez que deliciosa.

En su restaurante-asador, con la cocina semivista y grandes ventanales para contemplar la dehesa, ofrecen una carta regional muy centrada en las elaboraciones a la parrilla, sobre todo con sus propias carnes de cabrito, de cerdo ibérico y de reses RetWagyu (cruce entre Retinto y Wagyu).

«A parte de ofrecer los mejores cortes de carne de la dehesa (raza propia RetWagyu) hemos recuperado el olivar ecológico de donde procede nuestro AOVE», comentan desde el restaurante. «También tenemos la certificación Starlight que acredita la calidad de nuestro cielo para contemplar las estrellas», añaden.

Sin duda, este paraje extraordinario situado en Valverde del Fresno se convierte en el rincón perfecto para un fin de semana en el que ser partícipe de la belleza de la Sierra de Gata a la vez que disfrutas de una gastronomía sostenible de calidad.

«La dehesa y el olivar nos proveen generosamente de carne de vacuno, embutidos ibéricos de bellota y aceite de oliva virgen extra ecológico», apuntan. Productos de primera calidad que puedes degustar sin salir de Hàbitat Cigüeña Negra en su asador, visitando su almazara ecológica o comprando en su tienda gourmet.

Un Hammam

Dentro de su finca hotel cuentan con «un oasis de relax»: el hammam. Se trata de un baño de estilo árabe o turco, similar a un spa, donde se realizan baños de vapor, masajes y rituales de limpieza.

«Aquí relajarás cuerpo y mente en un recorrido libre que te llevará a la sauna, las termas de agua fría, caliente y templada; y la sala de relajación, donde finalizarás tu experiencia termal con aromaterapia y una infusión ecológica. Además, podrás regalarte unos mimos extras en nuestra sala de masajes», señalan desde el alojamiento.

La almazara ecológica

Su AOVE ecológico forma parte de un sueño familiar que un día voló desde una isla mediterránea a un valle silencioso de Extremadura. «El verde es el color de Hábitat Cigüeña Negra y el color del zumo que producen las aceitunas de nuestro olivar ecológico, una finca centenaria caída en el olvido cuyo cultivo recuperamos con nuestra almazara ecológica. Sus frutos son de la variedad autóctona manzanilla cacereña, caracterizada por producir aceite de oliva virgen de calidad superior», explican.