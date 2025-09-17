El PSOE mantendrá su recurso ante el TSJEx contra las clases online Unidas por Extremadura pide la dimisión de la consejera, Vox responsabiliza a Guardiola y el PP acusa a los socialistas de buscar rédito político con el problema

El PSOE en Extremadura continúa adelante con su queja al Defensor del Pueblo y con su contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) por la situación vivida en el transporte escolar en la región desde el inicio de este curso, ya que duda de que el problema esté resuelto.

«Yo es que a estas horas no estoy segura de que el transporte escolar esté resuelto. Creo que aquí lo que se ha hecho ha sido un anuncio, pero a mí me gustaría saber en la jornada de mañana si todas las rutas de transporte escolar funcionan debidamente y cumpliendo la legalidad», ha señalado al respecto este miércoles la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez.

En declaraciones a los medios este miércoles en Mérida, ha apuntado así en cuanto a la queja de su formación al Defensor del Pueblo que ya se les ha dado «el acuse de recibo» y que, por tanto, se les responderá «en los términos oportunos».

Sobre el contencioso administrativo ante el TSJEx, por su parte, ha recordado que lo que el PSOE demandaba era «paralizar» las enseñanzas telemáticas puestas en marcha con motivo del no funcionamiento de las rutas de transporte, por considerar que «no estaban soportadas en ninguna base jurídica», y ha apuntado que la cuestión «continúa adelante» y, por tanto, se le responderá «en el sentido» que corresponda.

Asimismo, Piedad Álvarez ha avanzado también que el PSOE en estos momentos no descarta en la Asamblea «ninguna acción» respecto de lo vivido con el transporte escolar en Extremadura, sin descartar incluso un pleno monográfico sobre la cuestión.

«Nosotros no descartamos ninguna acción en estos momentos que se puedan llevar a cabo con los 28 diputados que tiene el Grupo Socialista dentro de la Asamblea de Extremadura, ni ésa ni otras tantas que se puedan llevar a cabo», ha indicado.

De este modo se ha pronunciado la portavoz socialista después de considerar que el sufrido por el transporte escolar en la región es «uno de los problemas más graves» que ha tenido la educación en Extremadura desde la asunción de competencias educativas en el año 2000, y después de incidir en que para el PSOE el problema se está «intentando cerrar» pero podría no estarlo.

Unidas por Extremadura

Por su parte, Unidas por Extremadura mantiene su queja al Defensor del Pueblo por la situación vivida en el transporte escolar, pese al restablecimiento ya del servicio, debido a que a su juicio se ha «vulnerado» el derecho a la educación en la comunidad de 5.000 escolares.

De este modo lo ha avanzado este miércoles en Mérida la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, quien ha confiado también en que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, comparezca en la Asamblea para dar explicaciones de lo ocurrido y que, además, «por coherencia» dimita.

«Esto es insólito, inaudito y no puede volver a repetirse y nosotros lo vamos a llevar al Defensor del Pueblo estatal porque el extremeño no existe porque PP y PSOE no quieren, y vamos a ver qué nos dice, pero estamos convencidas de que se ha vulnerado el derecho a la educación», ha apuntado, al tiempo que ha defendido que la relevancia de lo ocurrido incluso podría ser suficiente para ser abordado en un debate monográfico en la Asamblea.

En la misma línea, ha hecho responsable también de la situación a la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien a su juicio debería haber cesado a la consejera «el día uno» del curso en el que los alumnos se han encontrado sin transporte escolar. «Tiene toda la responsabilidad», ha incidido sobre la jefa del Ejecutivo autonómico.

«Guardiola ha estado escondida, podríamos decir, con lo que a ella le gusta pasearse por Extremadura y hacerse fotos y vídeos, en estos seis días no la hemos visto aparecer por ningún sitio», ha reprochado Irene de Miguel, quien entiende que la presidenta de la Junta también tendrá que ofrecer «explicaciones» sobre la «crisis del transporte que no han sabido atajar a tiempo».

Vox

De la misma manera Juan José García (Vox) ha exigido a María Guardiola que asuma «responsabilidades políticas como responsable última del caos» que ha vivido la educación extremeña con el conflicto del transporte escolar, que viendo el acuerdo finalmente alcanzado considera que «se podría haber evitado» porque el Gobierno regional ha cedido en «todas las reivindicaciones de las empresas».

Todo ello fruto de una negociación que ha expuesto, según el diputado de Vox, el «modus operandi» del gobierno de María Guardiola, que pasa por no negociar «nada, acaba levantándose de la mesa en el último momento y acusa a la otra parte de romper el acuerdo y además de intentar cometer ilegalidades».

Así ocurrió, ha asegurado en la negociación del Presupuesto de la comunidad autónoma para este ejercicio, ha dicho. Entonces, ha argumentado, la Junta «se levantó de la mesa en el último momento» porque decían que desde Vox se había «roto el acuerdo» y que además pedían «cosas ilegales», en referencia a las consultas populares, si bien luego el PP reclama «eso mismo en otro sitio de España».

En esta ocasión ha ocurrido algo similar, ha explicado al intentar «obligar a algunas empresas a trabajar a pérdidas», pero las compañías no licitaron las rutas por que no aceptan la «negociación autoritaria» de la Junta, ha señalado García, lo que da como resultado la denuncia del Ejecutivo regional por vía penal «por coacciones y amenazas a otras empresas».

Y en este punto, García considera que Guardiola debe aclarar por qué se ha acabado retirando la Junta como acusación particular en dicha denuncia, tras el acuerdo alcanzado con las empresas para resolver el conflicto, en tanto que «si alguien tiene constancia de un delito y tiene pruebas, debe denunciarlo».

El PP

Finalmente, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE de buscar «rédito político con insultos y descalificaciones» durante el conflicto por la falta de transporte escolar en más de 200 rutas en el inicio del curso.

Las empresas y la Junta de Extremadura alcanzaron este pasado martes un acuerdo y que Sánchez Juliá ha valorado al haber sido «fruto del diálogo» y del «consenso».

«Sabemos que ha habido mucho trabajo detrás de este acuerdo. Hoy, los 5.000 alumnos que durante estos días se han visto perjudicados han podido acudir a las aulas con total normalidad, y eso es una buena noticia para todos los extremeños», ha dicho, además de agradecer la «paciencia y comprensión» demostrada por el alumnado, las familias y el profesorado.

Ante ello, en una rueda de prensa en Mérida, el 'popular' ha criticado que, mientras que los miembros de su partido han sido «prudentes y escrupulosamente respetuosos» para que nada interfiriese en la negociación, el PSOE ha mostrado su «peor cara». «Si es que lo peor de lo peor puede ir a peor», ha aseverado.

En su opinión, los socialistas han demostrado que «han disfrutado con esta situación» y que «no les importa ni la educación, ni los alumnos, ni las familias», ya que no se ha producido «ni una llamada del señor Gallardo ni a la presidenta, ni a nadie del gobierno para informarse realmente de lo que estaba sucediendo, ni cuál era el transcurso de las conversaciones y de las negociaciones».

«Exactamente lo mismo que hizo durante los incendios de este verano. Ha demostrado que no se puede contar con él. Ni una sola propuesta ni medida que pudiera intentar ayudar a desbloquear esta situación y que mostrase a un Partido Socialista que arrima el hombro para solucionar los problemas de los extremeños. Absolutamente nada. Lo único que hemos encontrado son insultos, descalificaciones», ha dicho.

