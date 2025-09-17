HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
E. Domeque
Se restablece el transporte escolar

Regresan los autobuses escolares: «Ha sido como tener dos vueltas al cole»

El servicio de transporte escolar se restablece en Extremadura tras un inicio de curso que dejó sin autobuses a alrededor de 5.000 estudiantes

Álvaro Rubio
Estrella Domeque

Álvaro Rubio y Estrella Domeque

Cáceres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Hasta tres autobuses han llegado esta mañana a Vivares para recoger a los estudiantes que empezaron el curso teniendo que ir a sus ... centros educativos con familiares en vehículos particulares debido a la falta de transporte escolar. El acuerdo alcanzado a última hora del martes permitió que alrededor de medio centenar de jóvenes partiera ya en autobús desde esta entidad local menor de Don Benito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  5. 5 Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  6. 6

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  7. 7

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  8. 8

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  9. 9

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  10. 10

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Regresan los autobuses escolares: «Ha sido como tener dos vueltas al cole»

Regresan los autobuses escolares: «Ha sido como tener dos vueltas al cole»