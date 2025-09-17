Regresan los autobuses escolares: «Ha sido como tener dos vueltas al cole»

Hasta tres autobuses han llegado esta mañana a Vivares para recoger a los estudiantes que empezaron el curso teniendo que ir a sus ... centros educativos con familiares en vehículos particulares debido a la falta de transporte escolar. El acuerdo alcanzado a última hora del martes permitió que alrededor de medio centenar de jóvenes partiera ya en autobús desde esta entidad local menor de Don Benito.

En este municipio, el servicio se restableció el martes, aunque con otra compañía de transporte diferente a la adjudicada inicialmente. Sin embargo, muchos aún se mostraban incrédulos en la parada de autobús y desconocían incluso el horario. En torno a las 7.30 de la mañana salía el primero de los vehículos para el transporte a cuatro centros en Don Benito. Diez minutos después salía otro hacia Villanueva de la Serena. Y, en torno a las 8, era el turno del más numeroso, el que iba al IES Luis Chamizo de Don Benito, que también recogía a una quincena de alumnos en Ruecas.

Este instituto dombenitense ha sido uno de los más perjudicados por esta situación, pero ya este miércoles parecía recuperar la normalidad. No obstante, en estos primeros días de curso únicamente funcionaba una de las doce rutas.

«A lo largo de la mañana haremos un conteo de los alumnos y de su procedencia, también de las ausencias para ver si en algunos casos el motivo ha sido la falta de las diferentes rutas escolares, pero en principio parece que hemos restablecido la normalidad», explicaba su director, Antonio Molina, en declaraciones al diario HOY.

Al comienzo del curso, desde el centro se trabaja para reorganizar las rutas, «como realmente hoy es el primer día, siempre hay algún ajuste que realizar para rentabilizar con mayor precisión la recogida en las diferentes localidades».

Ampliar E. Domeque

Y aunque el curso empezó el pasado 11 de septiembre, la sensación era que era hoy la vuelta al cole. «Este año hemos tenido dos vueltas al cole, una digamos un poco accidentada y hoy ya la vuelta a normalidad necesaria que todos queremos y deseábamos», valora Molina, que ha querido agradecer la movilización de las familias en estos días para realizar de manera particular el traslado de los estudiantes. «Estamos sorprendidos gratamente por la afluencia que ha habido en estos días anteriores, donde no funcionaba la mayor parte de la ruta escolares», asegura el director del IES Luis Chamizo donde alrededor del 85-90% del alumnado depende de este transporte escolar.

«Por fin se ha resuelto el problema»

El martes se retomó el servicio en poblaciones como Vivares, pero también en Ruecas, Santa Amalia o Valdehornillos, entre otras. En el caso de Palazuelo o El Torviscal, los estudiantes han estado hasta hoy sin autobús. «Por fin se ha resuelto el problema; los alumnos y alumnas de nuestro pueblo podrán ir a sus institutos con transporte gratuito, garantizando el derecho a la educación que todos tenemos independientemente del lugar donde vivamos o de nuestra situación económica», exponían el martes por la noche desde el Ayuntamiento de Palazuelo. «Celebramos que se haya resuelto esta situación, eso quiere decir que todas las partes han llegado a un acuerdo, que habrá sido satisfactorio para todos. Y sobre todo lo celebramos por nuestros hijos, principales perjudicados, y por sus familias», añadían.

El acuerdo llegó ayer

Este martes por la tarde se puso fin al conflicto que ha marcado el inicio de curso 2025-2026 en Extremadura. La Junta y las empresas de transporte escolar llegaron a un acuerdo y habrá autobuses desde hoy para los 5.000 alumnos que han estado cuatro días sin ellos.

Este anuncio realizado por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, llega después de intensas conversaciones entre transportistas y representantes de la Junta en las que las acusaciones se habían intensificado.

En los primeros días del año académico ha habido más de 200 rutas sin cubrirse, y contra todo pronóstico porque las negociaciones se habían tensionado en las últimas horas, finalmente se ha resuelto el conflicto.

Además, la consejería de Educación no se presentará como acusación particular en la denuncia presentada por vía penal el pasado día 4 de septiembre contra las empresas por supuestas coacciones.

Se abandona la vía judicial

Tampoco presentará recurso contra el auto que denegó como medida cautelar obligar a las empresas a prestar el servicio para garantizar un derecho esencial. «No se seguirá adelante por esa vía», aseguró ayer Vaquera.

Abandonar la vía judicial era una de las exigencias primordiales de las empresas que finalmente se ha hecho realidad tras este acuerdo que indica que «los empresarios que venían realizando el servicio durante el curso 2024-2025 lo harán a partir de hoy hasta finalizar el año académico 2025-2026». Y lo realizarán con una subida de precio.

En cuanto a las ayudas aprobadas en el Consejo de Gobierno, Vaquera ha asegurado que se mantienen. La Junta había reservado más de cinco millones de euros para las familias afectadas por el transporte escolar en un principio, pero finalmente no necesitará esa elevada cantidad. Abonará 0,26 euros por kilómetro a quienes hayan utilizado sus vehículos para llevar a los alumnos a los centros educativos.

Los detalles del acuerdo

En cuanto a los detalles del acuerdo, la consejera de Educación explicó que el lunes no se materializó la firma porque «algunas de las exigencias planteadas por las empresas carecían de cobertura legal». En concreto, aludió a las autorizaciones de uso regular especial, es decir, que los vehículos de transporte escolar no deben superar los 16 años de antigüedad desde su primera matriculación al inicio del curso; así como a los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida.

Las empresas, según dijo Vaquera, solicitaban que «estas exigencias se aplicaran de forma inmediata y afectasen exclusivamente a las rutas que no se están prestando». Hay que recordar que en Extremadura hay 579 líneas y no han operado 200.

Esta pretensión, afirmó Vaquera, «carecía de cobertura legal puesto que precisaría de una modificación de las condiciones de contratos además de causar un perjuicio a los empresarios que actualmente están prestando el servicio».

Actual acuerdo marco

Para llegar a esta firma, la Junta ha planteado que siempre que se cuente con la aceptación de todas las empresas integrantes del actual Acuerdo Marco, el firmado en 2024, «iniciará los trabajos necesarios para que estas pretensiones se contemplen en los pliegos de todos los contratos del transporte escolar».

Han atendido, asegura la consejera, esas pretensiones asegurando que están dentro de la legalidad y que no se cause discriminación a ninguna empresa», insistió Vaquera tras una semana que ha estado marcada por la tensión, las licitaciones de urgencias, las resoluciones administrativas y las reuniones 'in extremis'.

Además, en las últimas horas, se había intensificado el tono de las negociaciones. Las empresas acusaron a la Junta de «incumplir acuerdos» y de impagos, y además negaron haber pedido a Educación «firmar compromisos contrarios a la ley y ejercer coacciones».