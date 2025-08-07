HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
HOY

Turismo

Los rincones de Extremadura donde «no están hartos de los turistas», según la CNN

La cadena destaca la riqueza histórica y cultural de Extremadura como alternativa al turismo masivo en España

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:38

Extremadura vuelve a captar la atención de los medios internacionales. En un momento en el que muchas zonas de España lidian con la saturación turística, la cadena estadounidense CNN ha elaborado una guía con «las zonas de España en las que no están hartos de los turistas», en la que selecciona una serie de destinos que destacan por su tranquilidad y encanto.

Entre ellos, figura Extremadura, junto a otros lugares como Teruel, La Costa Verde en el norte, El Hierro o La Rioja.

La CNN destaca Extremadura como un destino sin aglomeraciones

La CNN elogia a Extremadura como una «tierra rica en historia», subrayando que sigue siendo una región poco frecuentada por los turistas, a pesar de contar con un enorme patrimonio. La cadena menciona tres lugares Patrimonio Mundial de la Unesco: Cáceres, Mérida y Guadalupe, además del Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, y la Playa de Orellana, la primera playa de agua dulce con Bandera Azul en España.

El artículo también hace referencia a Trujillo, cuyo castillo fue escenario de la serie «Juego de Tronos», representando la fortaleza de los Lannister. El medio destaca que esta ciudad medieval fue hogar de conquistadores que, tras regresar de América, construyeron elaborados palacios alrededor de su gran plaza.

Además del patrimonio histórico, el medio destaca la oferta cultural y gastronómica de la región. Señala el festival WOMAD en Cáceres, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, y espacios como el restaurante Atrio, con tres estrellas Michelin, o la «ola de taperías en la animada calle Pizarro, que se centran en ingredientes locales (como la Torta del Casar, un queso local elaborado con leche de oveja)«.

Martin Kelsey, propietario de la casa rural El Recuerdo y organizador de excursiones de observación de aves al Parque Nacional de Monfragüe, apunta que «la gente de Extremadura tiende a subestimar la riqueza que tiene a su alrededor en paisajes, naturaleza y tradiciones, y muestra sorpresa, alegría y orgullo de que personas vengan de lejos a visitar este tesoro olvidado».

