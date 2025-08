No solo restaurantes: este es el único hotel de Extremadura con tres llaves Michelin ¿Sabías que Michelin también premia hoteles? Este es el único distinguido con tres llaves en Extremadura

Irene Toribio Martes, 5 de agosto 2025, 15:44 Comenta Compartir

La Guía Michelin no solo distingue restaurantes. Aunque sus estrellas a la gastronomía son el galardón más reconocido de la guía, también cuentan con un reconocimiento a aquellos hoteles «extraordinarios» que contribuyen significativamente a la experiencia del viajero. Cada uno de ellos ha sido considerado excelente en cinco categorías: arquitectura y diseño de interiores, calidad y coherencia del servicio, personalidad y carácter general, relación calidad-precio y contribución significativa a la experiencia del huésped en un entorno concreto. ¿La recompensa? Una llave Michelin. Pues este hotel de Extremadura no tiene una, si no tres.

Hablamos del Hotel Restaurante Atrio, en Cáceres. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cáceres y del país, galardonado no solo por su excelencia gastronómica y su respeto al entorno, sino también por la extraordinaria calidad arquitectónica de su sede.

Este hotel de Extremadura, entre los tres únicos de España con llaves y estrellas Michelin

Las Llaves para hoteles y las Estrellas Michelin para restaurantes se deciden de forma independiente, pero varios hoteles en España ostentan ambas. Entre ellos, este extremeño. El Hotel Restaurante Atrio en Cáceres es, junto a Akelarre en San Sebastián y Pepe Vieira Hotel Relais & Châteaux en Raxó, de los únicos que pueden presumir de haber conquistado por completo la reputada Guía Michelin.

Desde la Guía Michelin destacan que en Atrio «han conseguido un resultado realmente deslumbrante».

Así es alojarse en el Hotel Atrio

Está situado en la plaza de San Mateo, en la parte antigua de la ciudad de Cáceres. Se trata de un hotel cinco estrellas que cuenta con tres llaves Michelin y en el que alojarte una sola noche te cuesta entre 500 y 858 euros.

Cuenta con catorce habitaciones amplias y exclusivas decoradas con una elegante sencillez. «En esencia es un establecimiento bastante serio y exquisito que armoniza de manera ingeniosa las 14 habitaciones modernas, de líneas puras, con la espectacular arquitectura de la fachada empedrada de unos de los edificios más antiguos de la vieja ciudad amurallada de Cáceres, en Extremadura«, apuntan desde la guía.

Y si hay alguna decoración en el interior, es en forma de arte. Entre las más impresionantes de la colección del hotel destacan unas obras originales de Andy Warhol y de George Baselitz.

Además, muy cerca del Hotel Atrio se encuentra la Casa Palacio Paredes Saavedra, otro alojamiento de lujo que forma parte de la misma familia hotelera. Este palacio histórico del siglo XV ha sido restaurado por los reconocidos arquitectos Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla para ofrecer una experiencia única que combina el encanto de la arquitectura antigua con el confort contemporáneo.