Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura

El Día de la Hispanidad está a la vuelta de la esquina y Extremadura es una de las cinco comunidades que traslada el día festivo del 12 de octubre, que este 2025 cae en domingo, al lunes 13, cuando en la región se celebrará un día no lectivo para conseguir un fin de semana largo ('puente' para algunos). Y con este puente del Pilar a punto de llegar, Extremadura se convierte en el destino perfecto. Naturaleza, cultura, gastronomía y planes para todos los gustos te esperan en un rincón que conquista a cada visitante. Rutas, obras de teatro, festivales gastro... Te damos cinco razones para quedarte en Extremadura este puente.

Qué hacer en Extremadura este puente

Extremadura es un destino ideal para un puente otoñal, combinando naturaleza, cultura, gastronomía y eventos para todos los gustos. Te ofreemos una guia para disfrutar del puente sin salir de la región.

Rutas otoñales

Extremadura es conocida por sus impresionantes rutas y senderos repletos de árboles y vida. Por ello, en estas fechas tan especiales no se pueden desaprovechar estas rutas:

Ruta del Valle del Ambroz: Recorre los pueblos de La Garganta, Segura de Toro, Hervás y Gargantilla. Son 24 km de senderismo en bosques repletos de colores otoñales. Este recorrido es una de las rutas insignias del otoño en Extremadura.

Ruta del Castañar: El castañar del Duque es una ruta senderista rodeada de robles y castaños que cubren el cielo de los colores ocres y dorados del otoño. Esta ruta de 3 a 15,5 km de recorrido sereno es perfecta para rutas calmadas.

Ruta para deportistas: Si eres deportista no te tienes que alejar mucho de Hervás, ya que aquí se encuentra la Pista Heidi, una ruta forestal con una altitud media de 1.100 metros y unas vistas plagadas de paisajes otoñales.

Espeleología y cuevas

Lo bonito de esta tierra no solo está en la superficie, también hay verdaderas joyas en su interior.

Las minas de Jayona son uno de los principales focos turísticos que visitar para los amantes de la espeleología. Se trata de una mina abandonada del siglo XX en la que aún se conservan trabajos de excavaciones anteriores.

Pero esta no es la única grieta que poder descubrir en el terreno extremeño, también se encuentran abiertas al público las Cuevas de Fuente de León. En esta parada se pueden observar un total de 5 cuevas de orígen Kárstico.

Cuevas de Fuente de León: Cueva del Agua: en la que se pueden observar la colonia de murciélagos que la habita y los restos del lago que la formó.

Cueva Masero: repleta de formaciones rocosas de múltiples y curiosas formas.

Cueva los Postes: cuenta con un importante yacimiento arqueológico del Neolítico .

Cueva de los Caballos.

Cueva la Lamparilla.

Teatro y espectáculos

Durante los días 11 y 12, los teatros de Mérida, Badajoz y Cáceres traerán unas obras de teatro para todos los públicos.

Teatro López de Ayala: durante el propio domingo 12 en el teatro se podrá disfrutar de la obra Mr.Bo. Un espectáculo de comedia apto para toda la familia, protagonizado por un señor y sus tres sirvientes, en el que se podrá ver las miserias del poder despótico con comedia y arte.

Consorcio Gran Teatro de Cáceres: el día 11 de octubre el teatro deleitará a su audiencia con la obra La Aparición. Un espectáculo protagonizado por Esperanza, la diosa Hebe, el joven Cándido y la esclava Rústica que se verán envueltos en conflictos amorosos.

Teatro María Luisa Mérida: también el día 11 de octubre se podrá disfrutar en Mérida el primer musical «ochentero» en el que se podrá escuchar el pop español de los 80 y 90, éxitos internacionales y canciones del verano de la época. Este espectáculo tratará de un grupo de amigos de instituto que se reúnen para recordar su época de juventud y ver cómo han cambiado las cosas.

Gastronomía

Los amantes del queso no se pueden perderse la Feria del Casar que tendrá lugar desde el día 6 al 12 de octubre. El evento se hará en colaboración con la Ruta Europea del Queso y reunirá a 26 expositores de queso tanto de España como de Portugal. A este evento se le sumará, durante el fin de semana, la XVI Ruta de la Tapa con Torta del Casar, en la que numerosos bares y restaurantes mostrarán sus platos a los comensales.

Además, a Badajoz llega una nueva edición de Callejando Food Fest, con once 'food trucks' dispuestas a llenar de sabores internacionales y regionales la ciudad, además de ofrecer diversos espectáculos y actividades para todos los públcos.

Exposiciones de arte

Y durante este mismo fin de semana, tanto Cáceres como Badajoz se llenarán de arte.

Cáceres: hasta el 12 de octubre estará en el edificio Espacio Belleartes de Cáceres la exposición «Promesas de la Moda de Extremadura». La obra que se podrá contemplar ha sido creada por jóvenes diseñadores extremeños que asisten al Certamen para sacar a su representante en la 39 edición de los Premios Nacionales A la Moda.

Badajoz: hasta el 13 de octubre en el Museo de la Ciudad «Luis de Morales» se podrá disfrutar de la exposición «Mundo Digital», esta exposición contemplará 20 ilustraciones que transmitirán la visión de varios autores de la región sobre las nuevas tecnologías y sus consecuencias.

Así que ya sabes, este Puente del Pilar, no hace falta irse lejos. Con todos estos planes en Extremadura, lo difícil será elegir por dónde empezar a disfrutar de una tierra que nunca deja de sorprender.