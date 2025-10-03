HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes de la Hospedería Convento La Parra Redes sociales

No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes

Un antiguo convento transformado en un 'espacio con alma'

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:00

Comenta

En un pintoresco pueblo extremeño se encuentra un rincón que bien puede competir en belleza con los destinos más soñados del Mediterráneo. Se trata de un alojamiento rural que se convierte en un paraíso de calma ubicado en un pueblo de Badajoz de poco más de mil habitantes: La Parra.

Si cierras los ojos desde la Hospedería Convento La Parra, por un instante podrías sentirte transportado a las aguas del Egeo. Este alojamiento, que combina con maestría la arquitectura tradicional extremeña con las comodidades del confort contemporáneo, se encuentra enclavado en un entorno natural que invita a la calma, al sosiego y a la desconexión total.

Cada rincón está pensado para que el visitante respire tranquilidad, mientras disfruta de la armonía de sus patios, jardines y estancias restauradas con mimo y elegancia.

Su propuesta gastro

Además de relajarte en un paraje tan idílico como el que han logrado, la hospedería ofrece un menú diario por 50 euros que permite saborear la esencia de la región fusionando la tradición con la cocina actual. Una oferta que completa una experiencia para los sentidos.

