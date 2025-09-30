Este octubre llega Callejeando Food Fest: las 'food trucks' vuelven a Badajoz El Auditorio Municipal Ricardo Carapeto volverá a llenarse de propuestas gastronómicas, con 'food trucks', comida internacional, juegos infantiles y animación musical

Badajoz se prepara para convertirse, de nuevo, en el punto de encuentro más sabroso del otoño. El Auditorio Ricardo Carapeto volverá a transformarse en un auténtico paraíso gastronómico y de ocio, donde la comida callejera, la música en directo y la diversión serán los protagonistas. Durante cuatro días, podrás recorrer un auténtico paseo culinario con food trucks cargados de sabores de todo el mundo y disfrutar de espectáculos para todos los públicos. Un festival al aire libre, con entrada gratuita, ideal para ir con amigos, en pareja o en familia, así que apunta las fechas.

Será del 10 al 13 de octubre, y un año más se celebrará en el Auditorio Ricardo Carapeto.

Qué encontrarás en el Callejeando Food Fest

- Food trucks con sabores del mundo.

- Conciertos y DJ.

- Shows de danza.

- Zona infantil para que los peques disfruten a lo grande.

