Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas de preventa para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos Las entradas de preventa se han lanzado a las 19:00 horas y a las 19:15 ya muchos seguidores de la banda no han podido conseguirlas

Irene Toribio Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:40 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Entre diez y quince minutos en la cola virtual han bastado a cientos de seguidores del grupo de Casas de Don Pedro para recibir un mensaje: entradas agotadas.

Sanguijuelas del Guadiana ha abierto este domingo 9 de noviembre la preventa de sus entradas para el que va a ser su «concierto más especial» en la Alcazaba de Badajoz el próximo 25 de julio de 2026 y en cuestión de minutos se ha marcado el primer 'sold out'. No importa que falten ocho meses para el gran evento, con esto la banda confirma una vez más que su éxito no es temporal y que han llegado para quedarse.

La venta general se abría a las 20:30 de este mismo domingo para que los más afortunados y rápidos tuvieran una segunda oportunidad para hacerse con las ansiadas entradas.

Sin embargo, en media hora, todo vendido. «No nos podemos creer que hayáis agotado la Alcazaba de Badajoz en media hora de preventa», confiesa el grupo. «7.000 personas que van a vivir los últimos coletazos del Revolá en nuestra tierra», añaden.

Lanzan una segunda fecha

Tal ha sido el pelotazo que Sanguijuelas ha confirmado, ya, una segunda fecha para Badajoz. «Como no quedemos que nadie se quede sin vivir la traca final de nuestro primer disco, que tantas alegrías nos está dando, se abre NUEVA FECHA 24 JULIO ALCAZABA BADAJOZ», anuncian.

«Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuelas», anuncia el grupo desde sus redes sociales.

Este concierto será el inicio de la traca final de su gira 'Verbena en vena' y lo que está claro es que, como bien apuntan sus 'fans', la Alcazaba se va a quedar pequeña.