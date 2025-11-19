HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sanguijuelas del Guadiana, primer grupo confirmado de Extremúsika 2026

El concierto de los de Casas de Don Pedro tendrá lugar en la última jornada, la del sábado día 2 de mayo

M. F.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:07

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana actuará en el Festival Extremúsika 2026. Así lo ha anunciado este miércoles la organización del evento, que celebrará su próximo edición en Cáceres del 30 de abril al 2 de mayo. El concierto de los de Casas de Don Pedro tendrá lugar en la última jornada, la del sábado.

La banda se ha convertido en el grupo revelación del panorama musical nacional. Su primer disco, 'Revolá', en el que mezclan sonidos tradicionales y contemporáneos, ha causado sensación. Su gira 'Verbena en vena', con más de un centenar de conciertos este 2025, se ha estirado con una traca final de actuaciones para 2026 que incluye dos conciertos en la Alcazaba de Badajoz para los que ya no hay entradas disponibles.

Precisamente este noviembre, la gira les ha traído de nuevo a Extremadura. La semana pasada triunfaron en cuatro conciertos consecutivos en las capitales de provincia: dos en Badajoz los días 11 y 12 y otros dos en Cáceres los días 13 y 14. Esta semana actuarán en salas de Almendralejo y Navalmoral de la Mata, previo paso por El Monkey Week de El Puerto de Santa María.

Mañana jueves, día 20, a partir de las 17.00 horas, se activa la venta de abonos a través de la página web del Festival.

Como ya se ha informado, Extremúsika volverá a celebrarse en la capital cacereña pero se vuelve a las fechas originales de la celebración de este festival en su anterior etapa de la primera década de los años 2000, cuando lo gestionaba Ángel Romero, el promotor que acuñó la firma. El último Extremúsika tuvo lugar en el puente del Pilar, del jueves 10 al domingo 12.

El cambio responde a que la cita se ponga por delante de otros festivales en el calendario musical del país y que no sea el último como sucedía hasta ahora. «Queremos ser uno de los primeros», señaló a este diario su promotor, Carlos Lobo, que también reconoció que el público «bajó» en la última edición y que entre sus objetivos está recuperarlo. Así que en seis meses habrá dos Extremúsika.

