Manu, el batería de Sanguijuela que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»

El trío de amigos de Casas de Don Pedro necesitaba completar sus directos y contactó por Instagram con este joven de Calamonte que hacía versiones de los noventa, bodas, se profesionalizó en una orquesta y ahora se ha entregado al grupo extremeño que triunfa en España

J. López-Lago Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

En la familia de Manu Oliva nadie es músico, pero él le da a la batería desde chico. «Mi madre me contaba que con dos años ya aporreaba los táper de casa y a los seis años recuerdo que por reyes pedía una batería de cartón y a los pocos días la tenía rota, así que al año siguiente pedía otra». Ahora este extremeño de Calamonte tiene 26 años y a cualquier batería del país le gustaría experimentar lo mismo que él cuando se sienta en su banqueta antes de un concierto.

Ampliar Al fondo, a la batería, Manu Oliva entre Juan (guitarra), Carlos (guitarra y voz) y Víctor (bajo). J. v. Arnelas

Hace años que Manu se graba en su casa tocando. Colgaba esos vídeos en Instagram y precisamente por esa red social le llegó un mensaje a finales de 2023 desde una cuenta con un nombre desconocido para él, 'Sanguijuelas del Guadiana'. Los tres amigos de Casas de Don Pedro que hoy son famosos en toda España, hace dos años, cuando contactaron con Manu, eran un grupo de músicos empezando desde su pueblo. Lo típico, necesitaban un batería para afrontar sus directos de una manera más contundente, ya que hasta entonces lanzaban las bases de percusión desde un dispositivo. Víctor con el bajo, Carlos y Juan con sus guitarras y teclado ponían el resto. Pero al fondo ... ese hueco... Sanguijuelas del Guadiana era un plan incompleto. Aún no habían grabado ni el disco, ese Revolá que ya corean miles de fans que llenan los recintos de su gira 'Verbena en vena'.

«Se lo decía a mis padres, que esta gente iba a funcionar porque hacían algo muy innovador» Manu Oliva Batería de Sanguijuelas del Guadiana

Manu ya había sido batería en varios grupos de rock, como Rain, de Almendralejo, con el que llegó a tocar en el Womad con 16 años. Pero sobre todo ha sido un buscavidas. Ha hecho versiones de los noventa con bandas tributo, ha acompañado a músicos extremeños como Sixko Durán y Aurelio Gallardo, ha tocado en bodas lo que pidieran los novios y ha estado condenado al tres por cuatro de los pasodobles y el previsible repertorio de una orquesta de verbena en verbena. Ese era el mayor show que Manu había conocido y con el que cobró su primer sueldo con 17 años. «Eso empezó a tranquilizar a mi padre porque hasta entonces tocar me costaba dinero entre comer y gasolina». Por no hablar de las penurias de cuando probó suerte en Madrid entre 2018 y 2020, por eso regresó, dio clases de batería a niños en Don Benito y trabajó en una tienda de música de Mérida, donde ha pasado su juventud. «He llegado a tocar con tres grupos en el mismo día, a las cuatro, a las ocho de la tarde y a las doce de la noche», ilustra este músico autodidacta.

«¡Los temas me encantaron!»

Y entonces, decíamos, llegó ese mensaje. Remitente: 'Sanguijuelas del Guadiana'. «Yo venía de Madrid, donde llevaba dos años buscándome la vida y contactos. Tenía allí una banda con canciones propias, pero me vine después del covid porque también tenía proyectos en Almendralejo y Mérida. Fue cuando me escribieron unos chavales diciéndome que eran de Casas de Don Pedro y pensé que era el típico proyecto de unos que se juntan en su pueblo. La cosa parecía muy inocente, pero en ese momento estaba sin un plan concreto, me pasaron los temas ¡y me encantaron!».

Los cuatro jóvenes quedaron al día siguiente en Mérida para conocerse en persona. Tomaron un café en el Vaova, un moderno gastrobar de la capital extremeña y conectaron, lógico, solo se llevan tres años entre el menor y el mayor, que es él. «Ellos me contaron y yo les expliqué mis movidas y lo ocupado que estaba. Tenía 50 bolos apalabrados, pero si podía estaría con ellos porque había sustitutos para cubrirme. La semana siguiente grababan en Madrid y me fui con ellos para ir cogiendo ambiente. A partir de ahí empezamos a ensayar en su pueblo y en mayo de 2024 tocamos juntos por primera vez».

Aquel primer concierto los cuatro juntos fue en Mérida en el Templo de Diana ante menos de cincuenta personas. «Acabamos muy contentos, pero en realidad fue un desastre. Lo recordamos ahora y nos reímos. Eran los inicios e íbamos a tener muy pocos bolos, pero al final hubo un montón (...) se lo decía a mis padres, que esta gente iba a funcionar porque hacen algo muy innovador». En el último año y medio llevan más de 150 conciertos, México incluido.

«Soy joven –dice–, pero ya he tocado con mucha gente y nadie ha llegado tan alto. Ha sido todo muy rápido, pero progresivo». Preguntado sobre el concierto donde se percató de que ya jugaban en otra liga cita el de la Plaza del Trigo en Burgos, en el Sonorama. «Esa plaza es muy emblemática por los grupos que yo veía en los vídeos. Tocar allí me impresionó mucho, igual que en Mérida en septiembre con la Plaza de España a reventar».

Ampliar Manu Oliva tiene 26 años y es autodidacta. J. M. Romero

A estas alturas los fans lo reivindican como el cuarto miembro en los mensajes de redes sociales. Él ahí no entra. Con los tres 'sanguijuelas' originales, aunque él figure un paso por detrás, afirma que la relación es excelente. «Creo que empastamos, nos llevamos superbien desde el primer momento. Cuando cogemos la furgo para ir de gira somos cuatro amigos, nosotros y el equipo. Los veo más que a mi familia y tenemos muy buen rollo. En las entrevistas salen ellos porque cuentan su historia, la de cuando eran chicos en su pueblo. Y yo me veo identificado porque tuve una vida parecida», cuenta a HOY Manu Oliva sentado en un parque durante una semana de vacaciones que le sabe a gloria porque a él su pueblo también le tira. Y es que se ha alquilado una vivienda en Casas de Don Pedro, el hogar de Juan, Carlos y Víctor, donde la discoteca la han convertido en su local de ensayo para no tener que irse los domingo de vuelta a las capitales. «Allí soy un casariego más y soy feliz porque yo también quiero vivir en Extremadura con mi gente y estos paisajes», dice replicando el más genuino discurso sanguijuela.