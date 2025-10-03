¿Qué ha pasado este viernes, 3 de octubre, en Extremadura?

R.H. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»

Los médicos se plantan. Este viernes, 3 de octubre, han lanzado sus batas al suelo y se han puesto en huelga. Es un parón en todo el país y en Extremadura ha sido secundado por el 22,45% de los facultativos para protestar contra el Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión.

Extremadura recibe 142 millones de fondos europeos para 20 proyectos

El Ministerio de Hacienda ha aprobado 20 proyectos del Plan EDIL en Extremadura dotados con un total de 142 millones de euros que beneficiarán a 318 municipios de la región, con el objetivo de promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes, día 3, la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales.

La creación de la universidad privada sigue adelante con el informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Junta

La Abogacía General de la Junta de Extremadura, órgano que representa a los servicios jurídicos de la Administración regional, emitió un informe desfavorable a la tramitación del proyecto de ley de creación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde). Pese a ello, la iniciativa sigue su curso y ya ha sido admitida a trámite en el Parlamento regional para su debate y aprobación. La Mesa de la Asamblea de Extremadura aceptó el pasado martes el proyecto de ley, con lo que se desbloquea una situación que estaba estancada desde el pasado mes de julio.

Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola

Un trabajador de 30 años ha muerto en la mañana de este viernes en Extremadura tras sufrir un grave accidente y quedar atrapado en una máquina mientras realizada labores agrícolas. Según los datos aportados por el centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido en el paraje Torre Caño de la localidad pacense de Torrefresneda.

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el coche de un autobús urbano con un coche tras un accidente de tráfico en Badajoz. El suceso ocurrió minutos antes de las 16.30 horas por un choque frontolateral del bus urbano con coche en la parte de atrás de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx).