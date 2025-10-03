HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista de Cáceres desde la Montaña. HOY

Extremadura recibe 142 millones de fondos europeos para 20 proyectos

El objetivo es promover el desarrollo sostenible de estas localidades desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social

R. H.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:30

El Ministerio de Hacienda ha aprobado 20 proyectos del Plan EDIL en Extremadura dotados con un total de 142 millones de euros que beneficiarán a ... 318 municipios de la región, con el objetivo de promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

