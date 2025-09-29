Los médicos extremeños se suman a la huelga del viernes contra el Estatuto Marco del Ministerio

Los médicos extremeños se sumarán a la huelga de este viernes, 3 de octubre, en contra del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio ... de Sanidad, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión.

Cerca de 4.000 médicos están llamados al parón y, de hecho, la presidenta del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), María José Rodríguez, celebrará este miércoles una asamblea con los profesionales para informar de los detalles. Se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y la subdelegación en Cáceres a las 10.00 horas.

Se suman así a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en todo el país. Entre sus principales reivindicaciones piden un estatuto propio del médico y el facultativo, además de una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad con una categoría específica denominada A1+.

También demandan reivindicaciones en materia de condiciones laborales, con una jornada máxima de 35 horas semanales y que todo lo que la exceda de esa cantidad sea voluntario y se retribuya de manera no inferior a la hora ordinaria. Exigen «una regulación que garantice el derecho al descanso, la conciliación y condiciones laborales dignas».

Además, defienden que la hora de guardia médica no se pueda retribuir a un precio inferior a la de trabajo ordinaria.

Asimismo, demandan «mejoras retributivas y garantía de derechos laborales durante el periodo de especialización», es decir, para los MIR . Denuncian que los residentes son usados como «mano de obra barata y con derechos laborales limitados» y solicitan retribuciones para los tutores de los residentes.

También reivindican el fin de la discriminación retributiva hacia quienes compatibilizan su labor en la sanidad pública con el ejercicio privado. Hay que recordar que en Extremadura no se impone exclusividad, por lo que esta demanda no afectaría a los profesionales de la región.

Ante esta huelga, el SES acaba de publicar en el DOE el documento que detalla los servicios mínimos de la huelga en centros de salud y hospitales para que no se vea afectada la atención a los pacientes.

Hay que recordar que este parón es el segundo del año que realizan los médicos. El primero fue el pasado 13 de junio y en esa ocasión tuvo un seguimiento del 30%, según el SES, aunque el sindicato convocante Simex elevó su estimación al 77%.