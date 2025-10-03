Muere un trabajador en Torresfresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una maquinaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:38

Un trabajador de 30 años ha muerto en la mañana de este viernes en Extremadura tras sufrir un grave accidente y quedar atrapado en una maquinaria. Según los datos aportados por el centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se ha producido en el paraje Torre Caño de la localidad pacense de Torresfresneda.

El accidente laboral se ha registrado poco antes de las diez y media de la mañana de este viernes.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado personal sanitario del consultorio de Torrefresneda, que no ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

También se han movilizado bomberos del Cpei del parque de Méridae de la Diputación de Badajoz, así como patrullas de la Guardia Civil.

Pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, se ha activado protocolo de accidentes laborales. Así, se han movilizado a técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA), dependiente de la Dirección General de Trabajo.

