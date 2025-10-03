HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Protesta de médicos frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres este viernes, 3 de octubre. Jorge Rey

El 22% de los médicos extremeños secunda la huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»

Medio millar de facultativos protestan en Cáceres y Badajoz contra el Estatuto Marco, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Los médicos se plantan. Este viernes, 3 de octubre, han lanzado sus batas al suelo y se han puesto en huelga. Es un parón ... en todo el país y en Extremadura ha sido secundado por el 22,45% de los facultativos para protestar contra el Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión.

