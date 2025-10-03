El 22% de los médicos extremeños secunda la huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»

Los médicos se plantan. Este viernes, 3 de octubre, han lanzado sus batas al suelo y se han puesto en huelga. Es un parón ... en todo el país y en Extremadura ha sido secundado por el 22,45% de los facultativos para protestar contra el Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que ha generado el rechazo de la profesión.

En la provincia de Badajoz han hecho huelga el 24,87% de los médicos y en la de Cáceres el 20,03%, según ha indicado el SES en una jornada en la que ha destacado que se han cumplido los servicios mínimos en todos los centros sanitarios.

Medio millar de facultativos se han plantado frente a la Delegación del Gobierno de Badajoz y la subdelegación en Cáceres para alzar su voz con consignas como «ministra dimite, los médicos no te admiten» o «ministra rancia, nos vamos a Francia', además de mostrar pancartas en las que se han leído mensajes como 'ni héroes ni esclavos. Médicos dignos y no explotados', 'Microcirugía con microsueño', 'dormir es de débiles. Firmado: el Estatuto Marco' o 'hartos de estar en todas las guardias, pero en ninguna reforma'.

Han tirado sus batas blancas al suelo como símbolo de protesta en unas concentraciones en las que han estado médicos con décadas experiencia, especialistas con el MIR terminado recientemente e incluso jubilados.

«Son sangrantes las jornadas. Además las guardias no computan para la jubilación. Esta semana he sobrepasado las 50 horas laborales y eso es intolerable para mí, mi familia y mis pacientes», ha asegurado el anestesista cacereño Fernando García-Montoto, que precisamente fue compañero de residencia MIR de la ministra Mónica García en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. «Debería de recordar las guardias que hicimos juntos, cuando durante más de 24 horas llegábamos a poner 15 epidurales. Esto es una vergüenza», ha añadido.

Justo a su lado ha estado Robert Rinnhofer, que acaba de terminar la formación sanitaria especializada y es su primer mes como trabajador contratado en el servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de Cáceres. «Reclamamos nuestros derechos básicos, con un estatuto propio, una jornada laboral digna que nos permita atender a los pacientes como se merecen y que nos mejoren el precio de las guardias en las que cobramos mucho menos que en la jornada ordinaria», ha lamentado en una concentración que ha estado apoyada por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y los colegios oficiales de esta profesión.

«Llevamos denunciando la penosidad de nuestras condiciones laborales mucho tiempo. Queremos una jornada igual que el resto de trabajadores y que se retribuya de forma justa», ha reivindicado María José Rodríguez, secretaria general de Simex.

«No podemos conciliar la vida laboral y familiar. No podemos organizar nuestra vida porque las necesidades del servicio siempre están ahí. Ningún médico, a día de hoy, sabe si va a poder disfrutar de sus hijos y en Navidad», ha asegurado el presidente del colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles.

Todos ellos se han sumado así a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en todo el país. En Extremadura están llamados a este parón 4.000 profesionales del SES.

Es la segunda huelga que realizan los médicos este año en contra del Estatuto Marco. La primera fue el pasado 13 de junio y tuvo un seguimiento del 30%, según el SES.

Reivindicaciones

Entre sus principales reivindicaciones piden un estatuto propio del médico y el facultativo, además de una clasificación profesional que reconozca su cualificación, sus funciones y sobre todo su responsabilidad con una categoría específica denominada A1+.

También demandan reivindicaciones en materia de condiciones laborales, con una jornada máxima de 35 horas semanales y que todo lo que la exceda de esa cantidad sea voluntario y se retribuya de manera no inferior a la hora ordinaria. Exigen «una regulación que garantice el derecho al descanso, la conciliación y condiciones laborales dignas».

Además, defienden que la hora de guardia médica no se pueda retribuir a un precio inferior a la de trabajo ordinaria.

Asimismo, demandan «mejoras retributivas y garantía de derechos laborales durante el periodo de especialización», es decir, para los MIR. Denuncian que los residentes son usados como «mano de obra barata y con derechos laborales limitados» y solicitan retribuciones para los tutores de los residentes.

Servicios mínimos

En este parón hay servicios mínimos en centros de salud y hospitales para que la atención a los pacientes esté garantizada.

En Atención Primaria, en los centros de salud y consultorios en los que no haya PAC (Punto de Atención Continuada) hay un médico para atender exclusivamente las urgencias. En los que se ubica un PAC, estos son atendidos como un día festivo. Además, las Urgencias y Emergencias funcionan con normalidad.

En Atención Hospitalaria, se ha establecido como servicios mínimos el personal médico de guardia de los fines de semana y festivos. Se presta atención a todos aquellos urgentes y cuya consulta no pueda esperar.

Además, determinadas especialidades mantienen el equipo al completo, como es el caso del personal de Urgencia Hospitalaria. «La reducción podría provocar colapso en el servicio y afectar a la capacidad de respuesta y aumentar el estrés en los trabajadores presentes», indican desde el SES.

Asimismo, hay personal médico suficiente para ofrecer el servicio en diálisis, reanimación, cuidados críticos y quirófanos. La cirugía oncológica ya programada está garantizada.

Además, se cubre la cirugía urgente, la que requiera de preparación especial del paciente en los días previos, la que tenga una autotransfusión preparada y la oncología radioterápica con tratamientos ya iniciados o nuevos con indicación de radioterapia urgente.

También el hospital de día Oncohematológico, Pediatría, Cuidados Paliativos y VIH garantizan la aplicación de tratamientos ya iniciados o nuevos con indicación urgente.

Las exploraciones urgentes de diagnósticos por imagen también se llevan a cabo, así como el intervencionismo radiovascular programado en pacientes de alto riesgo y urgentes.

En cuanto a Anatomía Patológica, están realizando muestras intraoperatorias; en Farmacia preparando los tratamientos de hospitalización y del hospital de día, y por último, el laboratorio están trabajando para garantizar la toma, preparación y lectura microbiológica urgente, el suministro de hemoderivados, así como la realización de biopsias y demás pruebas urgentes.

En cuanto a consultas externas, están operativas las urgentes, incluidas las de alto riesgo obstétrico y las programadas en Oncología y Oncohematología necesarias para el correcto seguimiento del paciente. En Hemodinámica, se garantiza la realización de exploraciones y tratamientos urgentes.