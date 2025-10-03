HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús urbano de Badajoz. HOY

Suceso en Extremadura

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

Hasta el lugar se trasladaron efectivos sanitarios, bomberos del Ayuntamiento y agentes de la Policía Local

R.H.

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:23

Comenta

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el coche de un autobús urbano con un coche tras un accidente de tráfico en Badajoz.

El suceso ocurrió minutos antes de las 16.30 horas por un choque frontolateral del bus urbano con coche en la parte de atrás de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx).

Según explica el el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada en la centralita a las 16.23 horas en la que informaba que había tenido lugar una colisión de autobús y un turismo.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos sanitarios, bomberos del Ayuntamiento y agentes de la Policía Local. El parte del 112 Extremadura detalla que un hombre de 50 años ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado «menos grave» por la fractura de un miembro superior. Además, los bomberos señalaban a HOY que dos mujeres también necesitaron traslado hasta el centro hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  5. 5 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10 Extremadura se moviliza por la detención de la Flotilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz