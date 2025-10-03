Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz

R.H. Viernes, 3 de octubre 2025, 18:23 | Actualizado 19:27h.

Un hombre sufre la fractura de un brazo en el coche de un autobús urbano con un coche tras un accidente de tráfico en Badajoz.

El suceso ocurrió minutos antes de las 16.30 horas por un choque frontolateral del bus urbano con coche en la parte de atrás de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx).

Según explica el el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada en la centralita a las 16.23 horas en la que informaba que había tenido lugar una colisión de autobús y un turismo.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos sanitarios, bomberos del Ayuntamiento y agentes de la Policía Local. El parte del 112 Extremadura detalla que un hombre de 50 años ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado «menos grave» por la fractura de un miembro superior. Además, los bomberos señalaban a HOY que dos mujeres también necesitaron traslado hasta el centro hospitalario.