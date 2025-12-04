HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?
Paula Josemaría y Ariana Sánchez separan sus caminos. FIP
Premier Padel

La extremeña Paula Josemaría y Ariana Sánchez no seguirán juntas en 2026

La pareja con más títulos de la historia en el circuito femenino anuncia su ruptura tras un año muy irregular

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:50

Comenta

A lo largo de una temporada convulsa, de muchos altibajos y en la que su juego ha estado lejos de su mejor nivel, resonaban en el circuito los rumores de ruptura entre Paula Josemaría y Ariana Sánchez. Era un telón de fondo que se reactivaba con cierta insistencia cada vez que atravesaban un bache, circunstancia que en 2025 ha sido más habitual de lo esperado.

Y tampoco sus respuestas cuando se les interpelaba por ese asunto ayudaban a despejar la neblina. Con evasivas y falta de rotundidad se alimentó una especulación que ha cristalizado a realidad este jueves con el anuncio de la ruptura de la pareja más laureada de la historia del pádel femenino.

La primera en hacerlo oficial fue la jugadora catalana, que publicaba un menaje en su perfil de redes sociales cargado de emoción en el que informaba de que el Barcelona Final de este mes será el epílogo a su trayectoria juntas. «Después de 5 años compartiendo objetivos, esfuerzo y emociones dentro y fuera de la pista, cerramos juntas una etapa muy especial para ambas. Ha sido un viaje fantástico, lleno de alegrías. Nos quedamos con todo lo vivido, cada momento, títulos, también los momentos difíciles, con muchas emociones y todo ese cariño que nos tenemos después de tantos años juntas», recogía el comunicado.

Apenas unos minutos después, la jugadora extremeña reproducía el mismo mensaje en su cuenta, que encabezaba diciendo: «una gran historia que siempre llevaré conmigo», texto que acompañó con fotos de sus éxitos.

Era evidente que su tándem había perdido frescura en la pista y eso se ha traducido en que sus opciones de competir por lo más alto se han ido reduciendo exponencialmente conforme avanzaba el año. La autoridad de Delfi Brea y Gemma Triay ha sido esta temporada prácticamente incontestable desde que les arrebataran el cetro después de vencerles en Tarragona en agosto.

A partir de ahí, la moralejana y la catalana han intentado reengancharse a la pugna, pero nunca han estado cerca de discutirles la hegemonía a la dupla formada por la argentina y la balear, un peldaño por encima a nivel de rendimiento y prestaciones. No en vano, este curso, en el cómputo global de enfrentamientos directos, el marcador es muy favorable para las líderes del ranking.

Se despide una pareja que ya forma parte de la historia del deporte del 20x10, fijando en 44 la cifra de títulos (con la posibilidad de conseguir uno más en el último torneo), que supone el récord actual en la categoría femenina. Ambas unieron sus caminos en 2021, empezando una andadura con la cúspide del pádel como objetivo innegociable, algo que lograron en 2023 y 2024, inaugurando una dinastía que parecía llamada a dominar con puño de hierro en los años venideros.

