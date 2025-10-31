Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia Dio positivo en este jueves por la noche en la localidad

El exalcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Según ha podido conocer HOY, Redondo fue requerido sobre las 22.00 horas de este jueves cuando conducía por las calles de la localidad. Fue seguido por una dotación de la Policía Local, que avisó a su vez a la Guardia Civil para que realizar la correspondiente prueba de alcoholemia.

Redondo fue alcalde de Trujillo por el PSOE durante 16 años durante dos dos etapas distintas, ya que gobernó entre 1996 y 2008 y entre 2019 y 2023. Actualmente era concejal del Ayuntamiento y líder de la oposición. Además, también fue regidor de su localidad de Ibahernando entre 2011 y 2019.

El exalcalde es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Extremadura, e imparte clase en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. Es autor de varios artículos en revistas históricas y ha publicado diversas obras, entre ellas 'Leyendas trujillanas (2007)' y 'Las aventuras y desventuras de Perico el de la mula' (2008). Su último libro es 'La odisea de Francisco de Orellana en el Amazonas'.

En mayo de 2008, siendo alcalde, Redondo fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Cáceres a la privación del permiso de conducir durante 18 meses y a una multa de 3.225 euros por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por una falta de desobediencia a la autoridad. Según la sentencia, fue considerado autor de un delito contra la seguridad del tráfico, por lo que ha sido condenado además a cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, fue absuelto del delito de desobediencia a los agentes de la Guardia Civil que le imputaba el Ministerio Fiscal y sí castigado como autor de una falta por este mismo motivo a la pena de treinta y cinco días, con una cuota de quince euros diarios.

Asimismo, José Antonio Redondo debió hacerse cargo de las costas procesales y ante esta sentencia cabe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.

La sentencia considera probado que el pasado 16 de abril, Redondo circulaba en un vehículo propiedad del Ayuntamiento por la carretera EX-208, dentro del casco urbano, «después de haber ingerido alcohol en cantidad suficiente para incapacitarle física y psíquicamente para conducir».

Además, señala que lo hacía hablando por el móvil circulando a una velocidad «anormalmente lenta» y haciendo «excesiva parada infundada en una señal de stop» y que al ser requerido por los agentes que pretendían denunciarlo por hablar por el móvil no se detuvo hasta llegar a su domicilio.

Asimismo, indica que cuando le practicaron la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,79 y 0,64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en primera y segunda prueba respectivamente.

