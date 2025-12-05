Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina

La Junta de Extremadura ha solicitado la colaboración del sector ganadero y del cinegético para reducir el censo de jabalíes en la comunidad autónoma como ... medida para prevenir la propagación de la peste porcina africana.

Cabe recordar que Extremadura se encuentra libre de esta enfermedad, que solo afecta a los animales y en ningún caso a los humanos, ni por contacto ni por consumo de carne. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, también ha subrayado que se trata de un foco «muy localizado» en la provincia de Barcelona, donde se han detectado 13 positivos.

Una zona que se encuentra «totalmente encapsulada» y con unas «limitaciones muy estrictas para evitar que pueda salir cualquier jabalí de la zona», ha valorado por su parte la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

Ambos han participado en una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza convocada para abordar la crisis sanitaria generada por el foco de peste porcina africana, en la que la administración ha solicitado la colaboración del sector para reducir el censo de jabalíes.

«Aquí lo que queremos es una colaboración, sector ganadero con el sector de la caza, porque entendemos que reducir el censo de jabalíes es una forma de prevenir esta enfermedad», ha dicho Morán, quien, junto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, han lanzado un mensaje de tranquilidad ante la ausencia de peste porcina en la comunidad, y también sobre la apertura de las exportaciones de cerdo ibérico a la mayor parte de los mercados gracias a los acuerdos que limitan el movimiento de productos a las zonas restringidas.

Ramírez ha explicado que se ha constituido un grupo multidisciplinar de trabajo en el que interviene las Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y también interviene la de Sanidad, ya que la Dirección General de Salud Pública es la responsable de los veterinarios que inspeccionan la carne de caza.

Así, ha señalado que el Ejecutivo regional aborda esta situación con «transparencia» y también con «responsabilidad». «Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en contacto con el sector y tenemos que contarles» aquello que tanto el Ministerio de Agricultura como la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) les va trasladando en materia de recomendaciones y acciones sobre este asunto.

De esta forma, la administración ha convocado esta reunión con los cazadores para conocer «cómo ven ellos la situación y trasladarnos lo que consideren conveniente» para adoptar las medidas oportunas.

Por su parte, la consejera Morán ha destacado la unidad de acción en todo el país frente a esta enfermedad, como pudo comprobar el pasado martes en la conferencia sectorial con el ministerio y el conjunto de las comunidades autónomas.

Una reunión en la que el consejero catalán compartió las medidas impulsada para evitar que los jabalíes salgan de la zona restringida en la que se ha localizado el foco, y en este sentido ha señalado que se ha convocado al sector de la caza extremeños para escucharles de cara a reducir la población de jabalíes.

En todo caso, ha recordado que ya hay medidas preventivas frente a la peste porcina «desde hace mucho tiempo», como los controles sanitarios en monterías, o los iniciados en 2024 para evitar que la enfermedad llegue a través de camiones procedentes del este y del centro de Europa, donde tiene presencia.

«Y ahora lo que queremos es tratar de bajar ese censo, que la verdad es lo que está haciendo toda España», ha abundado Morán, que considera que este es «el camino adecuado», y por ello van a tratar con los cazadores y los ganaderos «cuáles son sus propuestas para que también escucharlos antes de tomar esas decisiones».

Preguntada por las medidas a adoptar para evitar la propagación en el tratamiento de los cadáveres, ha señalado que «cuando se aumente el censo de captura» pues «lógicamente» habrá un «problema» en este sentido, pero al que se pondrán en marcha «soluciones», por lo que no cree que en este sentido haya «ningún problema», porque la Junta de Extremadura «va a estar ahí».

Sobre si se han tomado medidas para evitar una caída en las exportaciones, Morán a recordado que es competencia del Gobierno, si bien ha recordado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, les informó de que se están reforzando los controles en frontera, así como que hay países, entre ellos China, Filipinas o Reino Unido, que hace escasos días firmó un acuerdo por el cual puede continuar comprando productos a España y limitar las restricciones únicamente a la zona afectada por el foco.

En todo caso, tal y como hiciera ya en la sectorial, la consejera extremeña ha vuelto a pedir al ministerio que intensifique las negociaciones con los países a los que se exporta porcino que todavía no aceptan esa regionalización, como Japón o Taiwán, para que firmen los mismos acuerdos que permitan restringir las compras únicamente a las zonas afectadas.

En cuanto a la caída de los precios que ya ha empezado a producirse principalmente en Cataluña, más allá de las medidas que puedan tomar cada comunidad autónoma, ha reclamado apoyos al ministerio en este sentido. «Algo habrá que hacer porque el problema es que van a empezar a caer», ha advertido la consejera extremeña, quien cree que tal vez Extremadura no lo note tanto por el peso del ibérico frente al cerdo blanco que se está viendo ya afectado por la alta producción en Cataluña.

En este sentido, ha solicitado al Ministerio de Agricultura que aborde esta cuestión con la Unión Europea, puesto que se trata de «una enfermedad donde Bruselas también está muy implicada», de modo que en caso de que haya «un desastre de mercado» se puedan poner en marcha «ayudas y apoyos para nuestros ganaderos».