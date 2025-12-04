Irene de Miguel: «El 21 de diciembre María Guardiola va a tener que dimitir»

Música enlatada de los Sanguijuelas del Guadiana y música en directo del cantautor Luis Pastor. Esos ingredientes sonoros son los que ha elegido la coalición ... Unidas por Extremadura este jueves para hacer el arranque oficial de la campaña electoral. El Corral de las Cigüeñas, un bar histórico del casco antiguo cacereño, ha sido el entorno en el que este partido ha mostrado sus cartas de cara al 21-D, una fecha en la que, como señaló la candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, van a «pegar el campanazo». La encuesta electoral del CIS les ha sido propicia y la candidata hizo su particular aviso a navegantes: «los del fachaleco se van a pegar un pedazo de susto», advirtió. A Guardiola le vaticinó para el 21-D que «va a tener que dimitir porque no solo no va a ganar las elecciones, sino que vamos a demostrarle a todo el país que Extremadura tiene una fuerza imparable para ser un dique de contención de las derechas».

Ante un público que oscilaba entre la mediana edad y los mayores la candidata quiso tirar de hemeroteca para recordar los fallos de estos dos años y medio de gobierno «de las derechas» en Extremadura. Abordó la central nuclear Almaraz. «Se tiene que cerrar porque no está beneficiando a nuestra tierra, lo único que nos está convirtiendo es en un cementerio nuclear, y un gobierno que se preocupe por su gente ahora mismo estaría peleando más que por una prórroga por los trabajadores, planteando planes de jubilación y planes de empleo».

El «caos del transporte escolar» de principios de curso, el fomento de la sanidad privada en la región, la falta de políticas reales de apoyo a la vivienda pública, perdonar impuestos a los que más tienen o el respaldo a la universidad privada también fueron asuntos señalados por De Miguel. «Les han puesto alfombras rojas y el PSOE se abstuvo pensando en las puertas giratorias», señaló.

Dedicó tiempo a hablar «falta de empatía» del gobierno de Guardiola con Palestina. «Cuando se masacraba a niños y población civil en Palestina ella decía que había que crear un plan para apoyar a las empresas armamentísticas en Extremadura, precisamente a las empresas que están vendiendo armas a Israel». Apeló a que en la campaña de estas elecciones se hable «de los dolores de Extremadura» y que la región no se convierta en campo de batalla de cuestiones que no se refieren a estas tierras.

En el acto de arranque de la campaña la candidata a presidir la Junta estuvo acompañada por los candidatos José Antonio González (número uno por Cáceres), Nerea Fernández y Belén Rodríguez. En sus palabras hicieron una llamada a la protección de los recursos propios de la región para dejar de ser «una colonia». González pidió hacer «apostolado» en todas las reuniones sociales y familiares que van a tener lugar en los próximos días prenavideños para convencer a los allegados de que su opción es la mejor. La emigración y la diversidad fueron los ejes de Nerea Fernández, que este día 5, cumple años, como la presidenta María Guardiola. La sorprendieron con una tarta y pidió un deseo: «Ya sabéis lo que voy a pedir». La fiesta continuó con el concierto de Luis Pastor y Lourdes Guerra.