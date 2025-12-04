HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?
La candidata Irene de Miguel junto al cantautor Luis Pastor y Lourdes Guerra.

La candidata Irene de Miguel junto al cantautor Luis Pastor y Lourdes Guerra. JORGE REY
Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel: «El 21 de diciembre María Guardiola va a tener que dimitir»

Unidas por Extremadura, que inicia su campaña en Cáceres, confía en «dar el campanazo» en unas elecciones en las que «los del fachaleco que se pasean por Extremadura se van a dar un gran susto»

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:32

Comenta

Música enlatada de los Sanguijuelas del Guadiana y música en directo del cantautor Luis Pastor. Esos ingredientes sonoros son los que ha elegido la coalición ... Unidas por Extremadura este jueves para hacer el arranque oficial de la campaña electoral. El Corral de las Cigüeñas, un bar histórico del casco antiguo cacereño, ha sido el entorno en el que este partido ha mostrado sus cartas de cara al 21-D, una fecha en la que, como señaló la candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, van a «pegar el campanazo». La encuesta electoral del CIS les ha sido propicia y la candidata hizo su particular aviso a navegantes: «los del fachaleco se van a pegar un pedazo de susto», advirtió. A Guardiola le vaticinó para el 21-D que «va a tener que dimitir porque no solo no va a ganar las elecciones, sino que vamos a demostrarle a todo el país que Extremadura tiene una fuerza imparable para ser un dique de contención de las derechas».

