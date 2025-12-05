El exalcalde de Trujillo es condenado a ocho meses de privación de conducir y una multa de 720 euros

El exalcalade de Trujillo y actual concejal del PSOE, José Antonio Redondo, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial, en su ... modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcoholicas, con una pena de cuatro meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria, que supone una cantidad de 720 euros. Además, tiene privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses, todo ello con expresa imposición de las costas procesales. Así ha dictado sentencia la jueza de la Sección Civil y de Instrucción de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Trujillo, en el juicio celebrado este jueves.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del 30 de octubre, cuando Redondo fue requerido cuando conducía por las calles de la localidad. Fue seguido por una dotación de la Policía Local, que avisó a su vez a la Guardia Civil para que realizar la correspondiente prueba de alcoholemia.

Según la sentencia, conducía «con sus facultades psicofísicas disminuidas por la ingesta previa de bebidas alcohólicas por la Calleja de Los Cabreros de Trujillo». Asimismo, presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos de alcohol. En esta sentencia, además, se indica que se sometió voluntariamente a la prueba de detección alcoholica practicada a través de un etilómetro, «habiendo arrojado resultado positivo del siguiente tenor, 0,63 y 0,70 respectivamente, de milígramos de alcohol por litro de aire espirado, habiéndose practicado, respectivamente a las 21,43 y 22,07 horas del mismo día».

En un principio, el Ministerio Fiscal había solicitado la imposición de la pena de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año.

Redondo fue alcalde de Trujillo por el PSOE durante 16 años durante dos dos etapas distintas, ya que gobernó entre 1996 y 2008 y entre 2019 y 2023. Actualmente es concejal del Ayuntamiento y líder de la oposición. Además, también fue regidor de su localidad de Ibahernando entre 2011 y 2019.

En mayo de 2008, siendo alcalde, Redondo fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Cáceres a la privación del permiso de conducir durante 18 meses y a una multa de 3.225 euros por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por una falta de desobediencia a la autoridad. Según la sentencia, fue considerado autor de un delito contra la seguridad del tráfico, por lo que ha sido condenado además a cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, fue absuelto del delito de desobediencia a los agentes de la Guardia Civil que le imputaba el Ministerio Fiscal y sí castigado como autor de una falta por este mismo motivo a la pena de treinta y cinco días, con una cuota de quince euros diarios.