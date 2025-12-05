HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El exalcalde de Trujillo es condenado a ocho meses de privación de conducir y una multa de 720 euros

Javier Sánchez Pablos

Javier Sánchez Pablos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:56

El exalcalade de Trujillo y actual concejal del PSOE, José Antonio Redondo, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial, en su ... modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcoholicas, con una pena de cuatro meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria, que supone una cantidad de 720 euros. Además, tiene privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses, todo ello con expresa imposición de las costas procesales. Así ha dictado sentencia la jueza de la Sección Civil y de Instrucción de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Trujillo, en el juicio celebrado este jueves.

