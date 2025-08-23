¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?

R.H. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:43 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura desactiva el Plan Infocaex tras dar por neutralizado el incendio de Jarilla

La Junta de Extremadura ha declarado este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infocaex). Todo ello tras dar por neutralizado totalmente el incendio de Jarilla. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado y agradecido esta semana el trabajo de «todos los grupos logísticos» que han participado en la extinción de este fuego. Asimismo, ha resaltado que no ha habido que lamentar ninguna vida humana en los once días de incendio «y eso es lo más importante», teniendo en cuenta que ha habido jornadas con «hasta 19 incendios simultáneos», ha resaltado.

El Infoex declara el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabaja para sofocar un incendio forestal declarado minutos antes de las 17.00 horas, concretamente a las 16.50 horas de este sábado en la localidad pacense de Campanario y que afecta a una zona de pastos. Se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a unas naves ganaderas.

La licitación en obra pública se dispara por encima del doble en Extremadura

No solo es la Junta de Extremadura, todas las administraciones parecen haberse puesto de acuerdo para invertir mucho más dinero en obras durante este año. En total, entre enero y junio un 113% más que en el mismo periodo del año pasado. El pasado 3 de agosto, HOY adelantó que las inversiones del Gobierno regional habían crecido un 73% hasta el mes de junio. Así lo decían los datos de obligaciones reconocidas (los pagos que han sido aceptados) reflejado en el informe de ejecución presupuestaria de la Administración autonómica correspondiente al primer semestre del año.

Solo una persona opta a la plaza del 'hermanito' en la Diputación de Badajoz

Solo una persona opta al puesto de trabajo de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz. Hasta el 30 de junio, este puesto era desempeñado por Luis María Carrero, cuyo contrato está bajo investigación porque la jueza Beatriz Biedma advierte que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pudo valerse de su influencia en la institución provincial para ficharle. En sus autos, Biedma apunta a la relación cercana de ambos, algo que quedó acreditado en uno de los correos electrónicos intervenidos por la UCO y en el que Carrero saludaba a David Sánchez como 'querido hermanito'.

Garrovillas se da un festín de tencas

Los 35 grados que ha marcado el termómetro en Garrovillas de Alconétar a la una de la tarde de este sábado no han frenado al público más fiel de la Fiesta de la Tenca, la cita por excelencia de la Mancomunidad Tajo-Salor. El municipio de casi 2.000 habitantes acoge esta celebración y lo hace por todo lo alto. A la una de la tarde comenzaron a despacharse las primeras tencas, un pez autóctono criado en las charcas de la comarca. En total se reparten 500 kilos en esta cita declarada de Interés Turístico Gastronómico. «Estamos muy contentos porque ha venido mucha gente. Hay un gran ambiente y además los bares están llenos, así como la hospedería y las casas rurales», comentaba Elisabeth Martín, alcaldesa de de Garrovillas, desde una plaza de Colón a rebosar.