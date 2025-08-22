La licitación en obra pública se dispara por encima del doble en Extremadura

No solo es la Junta de Extremadura, todas las administraciones parecen haberse puesto de acuerdo para invertir mucho más dinero en obras durante este ... año. En total, entre enero y junio un 113% más que en el mismo periodo del año pasado.

El pasado 3 de agosto, HOY adelantó que las inversiones del Gobierno regional habían crecido un 73% hasta el mes de junio. Así lo decían los datos de obligaciones reconocidas (los pagos que han sido aceptados) reflejado en el informe de ejecución presupuestaria de la Administración autonómica correspondiente al primer semestre del año.

Sin embargo, el incremento es más abultado si se atiende a los datos que maneja Seopan, que es la patronal de las grandes constructoras españolas, y que contabiliza el gasto cuando la obra sale a licitación, no cuando se compromete el pago de la misma.

Destaca sobre todo el crecimiento de las inversiones del Estado, sobre todo por el impulso al transporte ferroviario

Según Seopan, la Junta licitó entre enero y junio obras por valor de 134,162 millones de euros, que es casi el doble (97,3% exactamente) que lo que sacó a concurso durante el mismo periodo del año pasado. Como ha publicado HOY, este incremento se ha notado sobre todo en las infraestructuras de educación y agrarias.

Pero el resto de administraciones también ha cogido impulso. La Administración General del Estado (esto es, el Gobierno central y las empresas públicas) ha ofertado contratos por valor de 276,588 millones, un 141,3% más que en el primer semestre de 2024.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno sacó a concurso durante el primer semestre del año, entre otras, las obras del segundo tramo de la A-58, autovía Badajoz-Caceres, a su salida de la capital pacense. Solo en este caso, se trata de una licitación por valor de 112 millones de euros.

Pero el incremento citado se debe sobre todo a las obras del tren. Durante los últimos meses, la empresa pública Adif le está dando un impulso al trazado del AVE y el tren convencional a su paso por la región.

Como publicó HOY en mayo, había licitaciones abiertas por valor de 240 millones de euros para completar 70 kilómetros de línea. Adif afrontaba así una inversión millonaria para la contratación de los trabajos que faltan en el tramo entre Talayuela y Plasencia, con el que se completará el corredor entre Madrid y Lisboa a su paso por Extremadura.

Aunque no con la misma intensidad, pero algo parecido sucede con los ayuntamientos y las diputaciones extremeñas, cuyas inversiones han crecido también considerablemente, en este caso un 71%, hasta los 87 millones de euros.

Así las cosas, la licitación en obra pública de todas las administraciones ascendió durante el primero semestre a 497 millones de euros, un 113% más que el año pasado por estas fechas.

A nivel nacional

Los datos en Extremadura cobran aún más relevancia si se comparan con los del conjunto del país. Entre enero y junio, la licitación de contratos de obra lanzada por todos los organismos públicos del país alcanzó los 16.651 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según recoge Europa Press.

Las comunidades autónomas fueron en este periodo las que más aumentaron sus licitaciones, al llegar a los 5.405 millones de euros, un 31% más, según la última estadística de Seopan.

Las Islas Baleares lideraron las alzas, con un 241% de aumento y 156 millones de euros licitados, mientras que Andalucía fue la región con mayor actividad licitadora, al superar los 1.028 millones de euros, un 127% más que hace un año.

La segunda mayor región licitadora, la Comunidad de Madrid, rebajó un 19% sus licitaciones, hasta los 867 millones de euros, al mismo tiempo que Cataluña (la tercera) las aumentó un 5%, hasta los 714 millones de euros.

En cuanto al Estado, las aumentó un 26,2%, con 5.109 millones de euros, liderado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que sacó a concurso público 2.967 millones de euros, un 4% más.

Detrás de este crecimiento están las inversiones en la red ferroviaria, ya que Adif licitó un 35% más, con más de 2.245 millones de euros.

Sin embargo, las carreteras disminuyeron sus licitaciones un 56% (175 millones de euros), los puertos un 4% (297 millones) y los aeropuertos de Aena un 28% (161 millones de euros).

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aumentó un 157% su actividad licitadora, hasta los 430 millones, y el resto de los ministerios lo hicieron en un 65%, hasta los 1.712 millones de euros.

Por último, los ayuntamientos incrementaron sus licitaciones un 17%, hasta los 6.136 millones, incluyendo también diputaciones, cabildos y otras entidades locales.