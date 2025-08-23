El Infoex declara el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario Afecta a una zona de pastos y las llamas se encuentran cerca de unas naves ganaderas

R.H. Sábado, 23 de agosto 2025, 17:51

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabaja para sofocar un incendio forestal declarado minutos antes de las 17.00 horas, concretamente a las 16.50 horas de este sábado en la localidad pacense de Campanario y que afecta a una zona de pastos.

Se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a unas naves ganaderas.

En la zona se encuentran trabajado para sofocar el fuego cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un agente del medio natural y bomberos del CEPEI de la Diputación de Badajoz, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.