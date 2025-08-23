HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Carrero, tras responder en el juzgado acompañado de su abogado. HOY
Caso Azagra / hermano del presidente del Gobierno

Solo una persona opta a la plaza del 'hermanito' en la Diputación de Badajoz

Luis María Carrero renunció a su contrato, que está en investigación tras trascender correos con David Sánchez en los que le saludaba como 'querido hermanito'

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:13

Solo una persona opta al puesto de trabajo de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área ... de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz. Hasta el 30 de junio, este puesto era desempeñado por Luis María Carrero, cuyo contrato está bajo investigación porque la jueza Beatriz Biedma advierte que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pudo valerse de su influencia en la institución provincial para ficharle.

