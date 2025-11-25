¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 25 de noviembre 2025, 22:06 Comenta Compartir

Extremadura clama contra la violencia machista en el 25-N más trágico de esta región

Cientos de personas se manifiestan en la principales ciudades de la comunidad con protestas marcadas por el recuerdo a las víctimas.

La fábrica de microchips de Trujillo prevé generar 2.100 empleos entre directos e indirectos

El Perte del chip aporta 750 millones de euros al proyecto, que plantea una inversión total superior a los 2.300 millones de euros hasta el año 2029.

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los cargos de responsabilidad del Servicio Extremeño de Salud compatibilizar la labor asistencial con el trabajo en la empresa privada. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo

La Audiencia Provincial de Cáceres considera que hubo administración desleal por parte del expresidente y el ex Secretario General de la FAEX y les impone dos y tres años de prisión respectivamente.

Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

El proyecto de Toño Pérez y José Polo se mantiene en lo más alto del ránking gastronómico español y el restaurante Versátil, de Zarza de Granadilla, mantiene su estrella.