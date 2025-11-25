HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?
Manifestación en Cáceres por el 25-N. Jorge Rey
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes, 25 de noviembre | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:06

Comenta

Extremadura clama contra la violencia machista en el 25-N más trágico de esta región

Cientos de personas se manifiestan en la principales ciudades de la comunidad con protestas marcadas por el recuerdo a las víctimas.

La fábrica de microchips de Trujillo prevé generar 2.100 empleos entre directos e indirectos

El Perte del chip aporta 750 millones de euros al proyecto, que plantea una inversión total superior a los 2.300 millones de euros hasta el año 2029.

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los cargos de responsabilidad del Servicio Extremeño de Salud compatibilizar la labor asistencial con el trabajo en la empresa privada. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo

La Audiencia Provincial de Cáceres considera que hubo administración desleal por parte del expresidente y el ex Secretario General de la FAEX y les impone dos y tres años de prisión respectivamente.

Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

El proyecto de Toño Pérez y José Polo se mantiene en lo más alto del ránking gastronómico español y el restaurante Versátil, de Zarza de Granadilla, mantiene su estrella.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?