Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al expresidente y al ex secretario general entre los años 1995 y 2020 de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) a dos y tres años de prisión respectivamente por un delito continuado de administración desleal.

La sentencia también recoge que se absuelve al que fuera presidente del Comité de Jueces, Luis Fernando Durán, entre los años 2008 y 2020 que estaba acusado por el mismo delito.

La audicencia también impone a Carrapiso una multa de siete meses a razón de una cuota diaria de diez euros e indemnizar solidariamente junto con el otro acusado a la Federación con 77.795 euros.

Por su parte, la sala condena al ex secretario general al pago de una multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de quince euros y a indemnizar a la FAEX además de los 77.795 euros de forma solidaria con otros 84.158 euros. En total, la FAEX deberá recibir 161.953 euros.

La sentencia declara como hechos probados que los acusados transfirieron a sus cuentas personales dinero de la cuenta de la Federación Extremeña de Atletismo.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Petición de la fiscalía

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Cáceres pedía para los tres acusados seis años de prisión y doce años de multa por hacer un presunto uso personal y familiar de los fondos de la territorial entre los años 2014 y 2020. El que fuera presidente de la Federación durante 26 años, junto a su secretario general Pedro Talavera y al responsable del comité de árbitros Luis Fernando Durán fueron acusados y puestos a disposición judicial en octubre de 2022 como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal.

Las investigaciones realizadas en el marco de la denominada 'Operación fondista' revelaban un uso fraudulento del dinero de la Federación que habría reportado a los detenidos un beneficio económico de casi 250.000 euros entre los años 2014 y 2020.

