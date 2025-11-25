Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los cargos de responsabilidad del Servicio Extremeño de Salud compatibilizar la labor asistencial con el trabajo en la ... empresa privada. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del decreto por el que se regula la provisión de puestos de trabajo de jefes de servicio y de sección de carácter asistencial de Atención Especializada del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El Ejecutivo autonómico señala que se introducen cambios en el procedimiento que faciliten su agilidad, aclarando la redacción de algunos apartados para facilitar su aplicación y suprimiendo la obligatoriedad de la dedicación exclusiva a la jefatura de servicio y sección, «por considerarla atentatoria al principio de libertad profesional». Esta medida, que el Ministerio de Sanidad quiere implantar en todo el país, estaba en vigor en Extremadura desde el año 2006 y ahora se ha eliminado.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que de esta forma Extremadura se suma a la mayor parte de las comunidades autónomas, todas excepto Navarra, que también han eliminado la exclusividad. Como ha destacado, con ello se cumple una demanda histórica del sector.

Con esta medida se pretende además fidelizar a los profesionales que ejercen en el SES, evitando que puedan optar por marcharse a otros servicios de salud con mejores condiciones laborales, y del mismo modo se persigue atraer a nuevos talentos.

Discapacidad y dependencia

Además de este asunto, el Gobierno regional también ha aprobado dentro del ámbito de la Consejería de Salud y Servicios Sociales la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a personas con discapacidad, por algo más de 1,4 millones de euros.

La convocatoria para 2026 contempla tres tipos de proyectos subvencionables. Por una parte, los de Orientación e Integración Laboral, que están dirigidos a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 16 años, que no superen la edad de jubilación y que no requieran atención a necesidades específicas.

Por otra parte, se subvencionarán proyectos de Integración Social, dirigidos a personas con una edad igual o superior a 12 años que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al

33%. Y en tercer lugar, tendrán la consideración de proyectos de Información a la Población y de Promoción de la Imagen de las Personas con Discapacidad aquellos cuya finalidad sea informar a la sociedad de la realidad del colectivo de personas con discapacidad para eliminar estereotipos y facilitar su integración.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad en la región.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de la prórroga para el próximo año de los convenios de colaboración suscritos con ayuntamientos y mancomunidades para la prestación de servicios de atención social básica, con una aportación de 2,3 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura.