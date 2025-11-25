HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad asistencial en el Hospital Universitario de Badajoz. HOY

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada

El Gobierno regional elimina la exclusividad en consonancia con otras comunidades y para fidelizar a los profesionales sanitarios

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los cargos de responsabilidad del Servicio Extremeño de Salud compatibilizar la labor asistencial con el trabajo en la ... empresa privada. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres
  8. 8 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  9. 9

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  10. 10

    Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada

Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada