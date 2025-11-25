Extremadura clama contra la violencia machista en el 25-N más trágico de esta región Cientos de personas se manifiestan en la principales ciudades con protestas marcadas por el recuerdo a las víctimas

Extremadura ha alzado su voz en este 25 de noviembre para mostrar su rechazo a la violencia machista. Lo ha hecho en las calles de toda la región con manifestaciones y actos en los que se han recordado a las 38 víctimas mortales en lo que va de 2025 en el país, tres de ellas en esta región, una cifra que lleva a este territorio a sufrir el año más trágico desde que hay registros.

En las protestas se han pronunciado los nombres de María, que fue presuntamente acuchillada por el padre de su hijo en Aldenaueva del Camino; de Verónica, que fue atropellada por su marido en La Codosoera y se investiga el caso en el juzgado de violencia sobre la mujer en Badajoz, y de Ilham, que fue hallada muerta en una nave en Don Benito.

La manifestación en Badajoz congregó a unas 350 personas, según la Policía Nacional, y partió a las seis de la tarde de la avenida de Colón para exigir que se refuercen los recursos para prevenir la violencia contra las mujeres y más medios en la atención a las víctimas.

«No estás sola, faltan las asesinadas» o «tu silencio también es violencia» fueron algunas de las proclamas escuchadas en el transcurso de la protesta convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, a la que se sumaron colectivos como la plataforma 8M, Amnistía Internacional o mujeres pensionistas de la capital pacense.

La manifestación llegó hasta el Paseo de San Francisco, donde los participantes entraron con música de Rozalén. Acto seguido se leyó los nombres de las mujeres asesinadas en el último año. En el templete de la música las mujeres presentes cubrieron sus rostros con una capa negra, con una melodía de violín y piano de fondo, que dio paso a un minuto de silencio.

Tras la manifestación, la periodista Guadalupe Jerez leyó el manifiesto redactado por Mujeres Progresistas de Badajoz, un texto en el que se hizo alusión a la necesidad de una «nueva revolución», que «debe comprometer a gobiernos, administraciones, empresas y medios de comunicación, tan importantes en estos momentos en los que el mal uso de las redes sociales lo ensucia todo».

La comunicadora se refirió también a las hermanas Mirabal, a las que llamaban las 'Mariposas', asesinadas «cruelmente por el dictador Trujillo» hace 34 años, informa Ángela Murillo.

Precisamente, en la capital cacereña también aludieron a este hecho y colocaron mariposas de PVC con el nombre de la víctimas en la balconada de las banderas institucionales del Ayuntamiento.

Desde primera hora de la mañana, en esta ciudad lo artístico y lo reivindicativo se dieron la mano. El primer acto implicó a la comunidad educativa del IES El Brocense, en donde se llevó a cabo una performance en la que participaron decenas de mujeres. Ataviadas con ropa negra se tendieron en el suelo con un cartel con información de una víctima. Permanecieron sin moverse con los ojos cerrados mientras sonaba la música.

En la explanada de la Casa-Museo Guayasamín se interpretaron piezas musicales a cargo de solistas de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres.

Ya por la tarde, 300 personas se sumaron a la convocatoria de la Plataforma Mujeres por la Igualdad (PMPI). La marcha, bajo el lema 'Ni una menos, ni un derecho menos', salió de la Plaza de América. Transcurrió casi en silencio, con tímidas frases como «No estamos todas, faltan las asesinadas» o «Arriba el feminismo», hasta que llegó a la Plaza Mayor sobre las siete de la tarde. Allí, bajo los soportales del Ayuntamiento alumnas del ciclo de Igualdad del IES Al-Qázeres leyeron el manifiesto, la expresión del rechazo a una violencia machista que «se manifiesta de múltiples formas y en todos los ámbitos, desde el más íntimo y personal hasta el más público y global».

El negacionismo

La propagación de los discursos «negacionistas y reaccionarios» que tratan de invisibilizar el feminismo es uno de los problemas que más preocupan a las convocantes de esta manifestación. Pidieron la abolición total de la explotación sexual y reproductiva y se mostraron en contra de los vientres de alquiler. Se solidarizaron con las mujeres en zona de conflicto y clamaron también contra el acoso laboral y a favor de la igualdad profesional. Exigieron para lograr esa meta «medidas efectivas y seguras en empresas e instituciones». El aborto libre, seguro y gratuito fue también otra de las peticiones que hicieron en voz alta. Se leyó, uno por uno, el nombre de todas las mujeres asesinadas en este 2025. El acto finalizó con la coreografía '39', que representó el alumnado del Conservatorio de Danza de Cáceres, informa Cristina Núñez.

La lucha contra el negacionismo también protagonizó parte de la manifestación en Mérida, donde unas 450 personas protestaron por las calles del centro de la capital de Extremadura en contra de la violencia machista, que culminó con la lectura de un manifiesto en la plaza del Templo de Diana. Convocadas por la plataforma 25-N Mérida, empezó en la plaza de España, donde antes hubo una concentración.

La cabecera de la manifestación estuvo encabezada por una pancarta en la que se recordaba que en 22 años han sido asesinadas 1.333 mujeres, «No consintamos ni una más», se agregaba, según informa Celestino J. Vinagre.

Mientras tanto, en Plasencia, la Plataforma Feminista decidió este año sustituir la tradicional marcha desde el Parque de la Coronación por una protesta abierta en pleno corazón de la ciudad, a las 19.00 horas, con el objetivo de acercar el acto a la ciudadanía y fomentar una participación «más activa y directa». La respuesta fue clara: cerca de 300 personas acudieron a la cita.

El acto comenzó con una performance inspirada en 'El Cuento de la Criada', un imaginario que se ha convertido en símbolo de la opresión patriarcal y del control sobre los cuerpos de las mujeres. Vestidas con túnicas rojas y tocas blancas, las participantes avanzaron en silencio, generando una atmósfera de tensión y solemnidad que captó la atención de quienes llenaban la Plaza Mayor. La intervención culminó con un gesto colectivo de liberación: las intérpretes se despojaron de sus túnicas, «sacudiéndose» la presión social, la violencia estructural y el peso del machismo. Un acto visual contundente con el que reclamaron libertad, dignidad y derechos.

Tras la performance, representantes de la Plataforma leyeron un manifiesto cargado de denuncia. Recordaron que el 25N «no es sólo un día, es un grito que no cesa», y señalaron la persistencia de todas las formas de violencia machista: física, sexual, económica, digital, simbólica, institucional o vicaria, entre muchas otras. El texto insistió en que «la violencia machista existe, asesina y atraviesa la vida de millones de mujeres», y lanzó un mensaje directo contra los discursos negacionistas: «vuestro negacionismo mata».

También hubo espacio para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, denunciar la explotación de las mujeres en contextos de prostitución y pornografía, y recordar la situación de mujeres y niñas en contextos de guerra, pobreza y desplazamientos forzados. El manifiesto culminó con una exigencia clara a las instituciones: recursos, protección, justicia efectiva y tolerancia cero frente a la violencia., informa Juan Carlos Ramos.

Aldeanueva del Camino

Más allá de las grandes ciudades, el grito contra de la violencia de género también se escuchó en otros puntos de la región como Aldeanueva del Camino, la localidad cacereña donde se cometió el primer crimen machista contabilizado este año en Extremadura. Sus vecinos han salido a la calle para mostrar su repulsa y exigir justicia para María Varela, como rezaba la pancarta que en la manifestación ha portado su hermana Rocío.

Esta mujer de 38 años fue apuñalada por su pareja el pasado 27 de mayo, el día en el que por tercera vez intentaba dejar a la persona que la maltrató durante 20 años seguidos. La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, y otras representantes de esta formación política, han querido arropar en este 25 de noviembre a los familiares de María, entre los que se encontraba también su madre, Isabel Pinero. Con velas lilas los participantes en la manifestación han recorrido parte de las calles del pueblo en recuerdo de su vecina asesinada y el resto de mujeres que han muerto a manos de sus parejas, informa Ana Belén Hernández.

En este día ha habido muchos lemas, pero especialmente ha sonado con fuerza uno: «Nos queremos vivas, libres e iguales». Fue el elegido en Villanueva de la Serena en el acto celebrado en la plaza de España por la mañana. La lectura del manifiesto corrió a cargo de representantes de tres asociaciones locales y, posteriormente, se puso nombre a las víctimas.

Además, el alumnado de bachillerato del IES Puerta de la Serena reflejó, través de una perfomance, una de esas historias como si de un caso real se tratara. Con el título 'Prohibido, por favor, puedes cruzar la puerta', se narró cómo se va apagando la luz de una chica que empieza a sufrir malos tratos a manos de su pareja, informa Estrella Domeque.

«Este año, nuestra propuesta está centrada en dar visibilidad a un tipo de maltrato que como adolescentes nos toca de cerca, pues se trata de la violencia en relaciones de parejas jóvenes», expresaba una de las integrantes al inicio de la representación.

El elenco dirigido por María González, ex alumna del centro y graduada en artes escénicas, muestra situaciones cómo controlar la forma de vestir o el teléfono de la víctima, también las primeras agresiones físicas, hasta que se decide a cruzar esa puerta en una impactante obra que finaliza con el recordatorio del teléfono 016.

Al margen de este acto institucional, los edificios municipales se iluminan este martes de color morado como símbolo de apoyo, recuerdo y compromiso con las víctimas y supervivientes de la violencia de género.

Mientras tanto, en Castuera la Concejalía de Igualdad reunió a escolares, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía en general en una serie de actividades destinadas a la sensibilización y la defensa de los derechos de las mujeres, informa Francisco Vázquez.

Como gesto simbólico, en el escenario instalado en la plaza de España se colocaron 38 sillas vacías con los nombres de las víctimas. Allí también está instaladas la exposición 'La Represión de las mujeres durante el Franquismo'.

Actos simbólicos en este 25-N que también se ha conmemorado en localidades como Alburquerque con una programación en la que destacaron las jornadas de salud comunitaria 'Vital_Mente' en la Casa de la Cultura. La organización corrió a cargo de las técnicas del programa Ciudades Saludables de Alburquerque, Laura Palomo y Natalia Barrantes. En palabras a HOY, subrayaron el papel integral del programa de salud en la lucha contra la violencia machista, al abordar directamente temas que afectan la calidad de vida de las mujeres. «El 25N nos obliga a mirar la salud de las mujeres desde una perspectiva completa. Por eso, con 'Vital_Mente' hemos puesto el foco en la perimenopausia, la menopausia y la salud mental», explicó Natalia Barrantes, destacando que son temas a menudo olvidados pero que tienen un impacto directo en el bienestar. Laura Palomo añadió la importancia del enfoque comunitario: «No se trata solo de la información, sino de crear un espacio seguro donde las mujeres puedan compartir y saber que tienen apoyo», informa Pablo Cordovilla.

Las actividades continuaron ya de tarde en la Plaza de España. El acto central contó con el ritmo de Percusóricas y la inauguración de la carpa violeta. El evento culminó con la lectura de un manifiesto de condena a la violencia machista.

Una forma de terminar la mayoría de las protestas que se fueron repitiendo por toda la región, como En Navalmoral de la Mata, donde una treintena de personas se unieron al acto organizado a media tarde por la concejalía de Igualdad en el patio de la Fundación Concha. En el se leyó un texto institucional por parte de la concejala del área, Cristina Marcos, así como el nombre de las asesinadas, seguido de un minuto de silencio, informa Miguel Ángel Marcos.

