La fábrica de microchips de Trujillo prevé generar 2.100 empleos entre directos e indirectos El Perte del chip aporta 750 millones de euros al proyecto, que plantea una inversión total superior a los 2.300 millones de euros hasta el año 2029

Una fábrica de microchips, que complementa a la de diamantes sintéticos que ya funciona, levantará la compañía estadounidense Diamond Foundry en Trujillo. Una nueva inversión de esta multinacional para la localidad cacereña, que en este caso llega de la mano de corporación pública Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la creación de una sociedad conjunta entre la SETT y Diamond Foundry para el desarrollo de este ambicioso proyecto, que pretende ser pionero a nivel europeo en la fabricación de componentes de alto rendimiento para microchips.

La autorización ha sido recibida con satisfacción por Diamond Foundry. "Estamos muy contentos de que el Consejo de Ministros haya aprobado esta mañana la inversión en el proyecto que vamos a desarrollar para poder introducir los diamantes en los microchips", ha manifestado Rafael Benjumea, director general de la compañía en España.

El directivo de la multinacional ha asegurado que se trata de un proyecto "absolutamente novedoso a nivel mundial" y ha querido agradecer el apoyo tanto al Gobierno de España como a las autoridades regionales y locales. En su opinión, la nueva factoría va a situar "a España en el centro de la producción de diamantes a nivel muncdial para microelectrónica", al mismo tiempo que posiciona "a Extremadura en la producción de componentes esenciales para los mcrochips del futuro".

Una visión que comparten desde el Gobierno: "La instalación de Trujillo será puntera a nivel global y se convertirá en un centro único de producción de este tipo de material para chips», han afirmado desde el Ejecutivo.

La inversión que se prevé para esta nueva factoría es de 2.350 millones de euros, de los que la sociedad pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, aportará 753 millones a través del Perte del chip. Por su parte, la empresa ha informado que el conjutno de la inversión se movilizará hasta el año 2029.

Esta nueva planta de Diamond Foundry en Trujillo generará unos 2.100 empleos: 500 puestos de trabajo directos y el resto de carácter indirecto en actividades ligadas a la actividad productiva de la fábrica, según los datos que ha dado a conocer el Gobierno una vez finalizado el Consejo de Ministros. «Se estima que el impacto económico sobre la economía española sea muy significativo. En los primeros diez años del proyecto la aportación al PIB está estimada en unos 2.150 millones de euros», ha remarcado.

La entrada de la sociedad pública en un proyecto que Diamond Foundry ya tenía sobre la mesa ha dado otra dimensión al mismo con el objetivo de impulsar el sector de la microelectrónica español y europeo. «Contribuye a fortalecer el liderazgo de España en la industria de los semiconductores y a posicionarse como centro de desarrollo de tecnología», ha destacado el Gobierno.

Producción

En la nueva factoría se producirá la transformación de los diamantes sintéticos que ya salen de la planta que Diamond Foundry tiene activa en Trujillo. La intención es laminar los lingotes de diamante monocristalino -que son idénticos a los diamantes naturales- , para fabricar el sustrato semiconductor que se utilizarán para obleas y chips de alto rendimiento. aplicaciones industriales. «España se convertirá así en el mayor centro mundial de sustratos de diamante para semiconductores», ha detallado el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.

También se ha dado a conocer desde el Gobierno que una vez que esté en funcionamiento, para lo que no se han aportado plazos, la factoría suministrará a grandes compañías del sector, cubriendo las necesidades de la industria de fabricación de chips o sectores como defensa y automoción. «El diamante monocristalino 'SCD' (Single Crystal Diamond) presenta un enorme potencial para la microelectrónica, ya que es el material que mejor rendimiento ofrece en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia por sus propiedades eléctricas y térmicas, que superan no solo al silicio, sino a las de otros semiconductores», han explicado al respecto.

Por otro lado el proyecto tiene previsto ampliar actuales capacidades de fabricación que tiene la planta de lingotes de Diamond Foundry en Trujillo. «Se trata de un cambio de paradigma en la industria de semiconductores, al utilizar diamantes como nuevo sustrato para los chips y aumentará la eficiencia en la computación con menor gasto energético», según el Ejecutivo.

El PSOE extremeño celebra la noticia

La noticia de la inversión que Diamond Foundry plantea para Trujillo ha sido valorado de manera muy positiva por el PSOE extremeño. Su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado la importante generación de empleo que el proyecto supone para la región. "Este proyecto coloca a Extremadura en el mapa internacional de la tecnología. Es empleo, innovación y futuro. Representa la Extremadura que queremos construir”, ha subrayado.

El lider socialista ha reiterado además que, si gobierna, aprobará un Plan de Choque Industrial para reactivar la gigafactoría, las alternativas para Almaraz y otros proyectos estratégicos. "Este plan será la palanca para recuperar el tiempo perdido. Con el Gobierno de España de nuestro lado y con la confianza de la ciudadanía, Extremadura volverá a avanzar", ha declarado.