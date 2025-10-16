¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?

R.H. Jueves, 16 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

El Presupuesto de Extremadura para 2026 crece por la subida de la recaudación y el endeudamiento

Los Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 llegan a 8.657,4 millones de euros y crecen en 559 respecto a las cuentas prorrogadas de este año gracias al aumento de la recaudación, que se refleja en el incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación, y a un mayor endeudamiento de la comunidad. La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura el proyecto de ley de Presupuestos de 2026. La norma inicia su tramitación en el Parlamento regional, donde el Ejecutivo autonómico del PP no tiene mayoría. Por ese motivo, la también portavoz del Gobierno extremeño ha pedido responsabilidad a los grupos de la oposición, en especial PSOE y Vox, que tienen en su mano la aprobación o el rechazo de las cuentas.

Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Nueva reunión entre los responsables de la Consejería de Educación y los representantes de los cinco sindicatos docentes -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- para negociar la subida salarial de los maestros y profesores de la región, y nuevo desencuentro. La Junta ha planteado una nueva oferta, que eleva a 100 euros brutos al mes el incremento de las nóminas en dos años, y las centrales lo han rechazado. Pero habrá subida. La consejera Mercedes Vaquera anuncia que los docentes extremeños cobrarán 80 euros brutos más al mes desde enero de 2026 -1.120 euros brutos anuales- y otros 20 mensuales más -280 al año- desde enero de 2027.

Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja en La Codosera

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja, que falleció tras ser atropellada el pasado martes en el municipio pacense de La Codosera. El detenido está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso.

En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

Efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional en Almendralejo han detenido en la capital de Tierra de Barros a tres varones por su presunta implicación en una agresión sexual que habría tenido lugar la pasada semana y en la que estarían implicadas dos mujeres. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, tanto los tres detenidos como las presuntas agredidas, son todos ciudadanos de nacionalidad extranjera y procedentes del mismo país.

El Ayuntamiento de Cáceres pedirá que el Centro de Almacenamiento Energético lleve el nombre de Fernández Vara

El Ayuntamiento de Cáceres va a solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), que se está construyendo en la ciudad, lleve el nombre del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.