El Ayuntamiento de Cáceres pedirá que el Centro de Almacenamiento Energético lleve el nombre de Fernández Vara El PSOE ha realizado la propuesta en el turno de ruegos y preguntas del pleno municipal de este jueves y ha sido aceptada por el alcalde

Jueves, 16 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Cáceres va a solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), que se está construyendo en la ciudad, lleve el nombre del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

Estas instalaciones, cuyas obras se espera que concluyan en el verano de 2026, albergarán un centro puntero en materia de almacenamiento energético, y fue uno de los proyectos impulsados por Fernández Vara durante su último mandato al frente de la Junta de Extremadura.

La portavoz del PSOE en el consistorio cacereño, Belén Fernández, ha agradecido en el pleno municipal celebrado este jueves las «muestras de cariño, de apoyo y de respeto» que su partido ha recibido tras la muerte de Fernández Vara, y ha alabado que ese afecto ha sido «sincero y compartido», recoge Europa Press.

En el turno de ruegos ha recordado que Guillermo Fernández Vara «entendió que Cáceres tenía un desarrollo y un potencial enorme que explotar» y apostó por un modelo de desarrollo ligado a las energías verdes, a las energías renovables, con el CIIAE como máximo exponente de esa apuesta personal que Vara tuvo por ese tipo de desarrollo.

«Nos gustaría pedir que desde este ayuntamiento eleváramos tanto a la Junta de Extremadura como al Gobierno de España, que el CIIAE llevara el nombre de Guillermo para reconocer ese compromiso con nuestra ciudad que él siempre tuvo», ha propuesto Fernández.

Rafael Mateos

El alcalde Rafael Mateos ha recogido la propuesta porque «nadie duda del compromiso que (Fernández Vara) tuvo por Extremadura y por Cáceres», ha dicho. «Vamos a estar siempre de acuerdo en reconocer a quien dedicó gran parte de su vida, a mejorar la calidad de vida de los extremeños y de los cacereños», ha subrayado el regidor.

Mateos ha indicado que «es de justicia reconocer la figura de Guillermo Fernández Vara», con el que le unía «una magnífica relación», ha señalado, al tiempo que ha recordado que él mismo trasladó personalmente su pésame a todo el PSOE y se desplazó a Olivenza para asistir a su funeral.

Por ello, «no ve con malos ojos» que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético se denomine así para que Guillermo Fernández Vara tenga un edificio con su nombre en Cáceres, por lo que se elevará esa propuesta a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España. «Si a ellos les parece también bien, no creo que haya inconveniente», ha concluido.